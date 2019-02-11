سعر الحديد اليوم الاثنين في مصر بكافة المصانع والأسواق المصرية

سعر الحديد اليوم الاثنين، شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين حالة من الاستقرار بكافة شركات مواد البناء والمصانع في الفترة الأخيرة، وتراجعت أسعار الحديد منذ أكثر من شهرين بقيمة 300 جنيه مصري ثم استقرت بعد ذلك الأسعار إلى يومنا هذا.

ومن المعروف إن سعر الحديد شهد حالة من التذبذب، وذلك بعد إصدار محافظ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك الأمر أدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد منذ بداية عام 2008.

سعر الحديد اليوم الاثنين في مصر بكافة المصانع

نستعرض معكم اليوم أسعار الحديد اليوم الاثنين بشركات مواد البناء والمصانع من خلال الجدول التالي: