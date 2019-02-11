سعر الحديد اليوم الاثنين في مصر بكافة المصانع والأسواق المصرية

سعر الحديد اليوم الاثنين، شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين حالة من الاستقرار بكافة شركات مواد البناء والمصانع في الفترة الأخيرة، وتراجعت أسعار الحديد منذ أكثر من شهرين بقيمة 300 جنيه مصري ثم استقرت بعد ذلك الأسعار إلى يومنا هذا.
ومن المعروف إن سعر الحديد شهد حالة من التذبذب، وذلك بعد إصدار محافظ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك الأمر أدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد منذ بداية عام 2008.
سعر الحديد اليوم الاثنين في مصر بكافة المصانع
نستعرض معكم اليوم أسعار الحديد اليوم الاثنين بشركات مواد البناء والمصانع من خلال الجدول التالي:
|الشركة
|المصنع
|سعر الطن بالجنيه المصري
|شركة حديد عز
|حديد عز
|11600 جنيه مصري
|شركة حديد عز
|حديد الدخيلة
|11600 جنيه مصري
|شركة حديد العتال
|حديد العتال
|11450 جنيه مصري
|شركة حديد بشاي
|حديد بشاي
|11600 جنيه مصري
|شركة حديد عطية
|حديد عطية
|11400 جنيه مصري
|شركة حديد الجيوشي
|حديد الجيوشي
|11400 جنيه مصري
|شركة حديد العشري
|حديد العشري
|11400 جنيه مصري