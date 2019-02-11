“استقبل” احدث تردد “قناة mbc مصر” على القمر الصناعي نايل سات |برنامج الحكاية...

الآن تردد قناة mbc مصر ، تردد قناة Mbc مصر على النايل سات “ام بي سي مصر”، حيث تعد قنوات mbc من أهم قنوات الوطن العربي، حيث أنها تحظى بشعبية كبيرة بين متابعيها على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية، فهي تتميز بتنوع قنواتها والمحتوى الذي تقدمه كل قناة على حده، وتعد قناة mbc مصر من أهم قنوات المجموعة، حيث أنها تهتم بكل ما يخص الشعب المصري من أحداث سياسية واجتماعية وفنية مختلفة.

تردد قناة mbc مصر 2019

تردد قناة mbc مصر تم انطلاق قناة mbc مصر في شهر نوفمبر عام 2012م، وحرصت القناة منذ انطلاقها على تقديم كل ما هو حصري ومفيد.

ولهذا فقد حققت جماهيرية كبيرة بين عدد كبير من المشاهدين، فقد تمكنت في فترة قصيرة من الحصول على نسب مشاهدة عالية جداً مقارنة بنظيراتها من القنوات العربية المتعددة.

وقد أصبحت قناة mbc مصر من أهم القنوات التليفزيونية التي تقدم محتوى يهتم بالشعب المصري، ويرجع ذلك إلى التنوع في البرامج والأعمال التي يتم عرضها على شاشتها.

تغيير ترددات مجموعة قنوات mbc

قامت إدارة مجموعة mbc بالإعلان عن تغيير جميع الترددات الخاصة بالمجموعة، وذلك في شهر مايو من العام الماضي.

وكان ذلك حرصاً منهم على التجديد والتطوير ولتقديم أفضل عرض مستمر، فدائما ما تحرص قنوات mbc على التغيير وعدم الظهور بالشكل النمطي المعتاد.

فقد حرصت قناة mbc مصر دائماً على تقديم كل ما هو جديد من أفكار وبرامج، وقد اشتهرت بالبرامج الحصرية لاكتشاف المواهب التي تذاع فقط على شاشتها.

الآن جدول برامج قناة mbc مصر لشهر فبراير 2019

برنامج الحكاية

يقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الـعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

برنامج الشيف حسن للطبخ الذي يقدم أشهى الأكلات العربية.

برنامج حديث المساء

برنامج يومي يتناول كافة الأحداث الجارية على الصعيد الداخلي في مصر.

برنامج اللعيب

مسلسل بنات خارقات بطولة: يسرا اللوزي

ريهام حجاج

شيري عادل (شيرين عادل)

بيومي فؤاد

تدور أحداث المسلسل حول شخصية الأسطورية (سوبر مان).

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مسلسل مأمون وشركاه

بطولة: عادل إمام

لبلبة

مصطفى فهمي

إنعام سالوسة

تدور المسلسل أحداث المسلسل في إطار كوميدي

مسلسل سلسال الدم (ج4)

بطولة: عبلة كامل

رياض الخولي

رانيا فريد شوقي

أحمد سلامة

تدور أحداث المسلسل في الجزء الرابع فترة 25 يناير 2011.

مسلسل لمعي القط الآن تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات 2019

أما عن التردد الجديد لقناة mbc مصر فندرجه في الجدول التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أهم الأحداث السياسية والمسلسلات العربية والبرامج الترفيهية

التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ 12015 11823 11470 11938 11559 27500 عمودي 5/6

ومن الجدير بالذكر أنه بعد النجاح المدوي الذي حققته قناة mbc مصر قد تم افتتاح قناة mbc مصر2.