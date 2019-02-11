موعد مباراة ريال مدريد واياكس القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019 والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير العالمية موعد مباراة ريال مدريد واياكس القادمة، والتي ضمن مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا في مباريات الذهاب، وموعد مباراة ريال مدريد واياكس القادمة، يستقبل من خلالها أياكس أمستردام ريال مدريد، على أرضية ستاذ يورهان كيف أرينا بهولندا، في المواجهة التي يبحث من خلالها كل جانب على تحقيق نتيجة الفوز، والاقتراب من التأهل نسبيا، قبل موعد مباراة الإياب بمدريد.

موعد مباراة ريال مدريد واياكس القادمة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أياكس أمستردام، في ذهاب مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا 2019، يدخلها الفريق الملكي ريال مدريد، بعد أن تمكن من تجاوز دور المجموعات، في المركز الأول من المجموعة السابعة، وذلك برصيد إثني عشرة نقطة، حقها الفريق الملكي، بعد تحقيق نتيجة الفوز في أربعة مباريات، وإنهزم في مباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أياكس

وفي المقابل قبل موعد مباراة ريال مدريد واياكس القادمة في دور ال 16 من دوري الأبطال، الفريق الهولندي، تمكن من تجاوز مباريات دور المجموعات، في المركز الثاني، من المجموعة الخامسة، وذلك برصيد إثني عشرة نقطة أيضا، حققها نادي أياكس، بعد تحقيق العلامة الكاملة في ثلاثة مباريات، والتعادل في مثلها، ولم ينهزم الفريق، في مباريات دور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد واياكس المقبلة

جاء في جدول مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2019، أنه موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس القادمة، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 13 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشرة، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت القاهرة والخرطوم، وستنطلق مباراة ريال مدريد واياكس يوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واياكس مباشرة

أما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واياكس مباشرة يوم الأربعاء 13/2/2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وخصصت القناة معلقين من أجل التعليق على أحداث مشاهدة مباراة اياكس وريال مدريد، وهما كل من المعلق رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية سيتواجد في التعليق المعلق، خليل البلوشي.