استقرار أسعار النفط مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10-2-2019 | الآن أسعار بورصة تداول نفط خام...

أسعار النفط اليوم بجميع خاماته القياسية، سواء كان سعر نفط برنت كذلك أو سعر سلة أوبك بجميع أعضائها ولعل من أبرزهم المجموعة العربية، مثل سعر النفط السعودي والجزائري والإماراتي وغيرها من باقي الدول مقابل بورصة أسعار الدولار الأمريكي.
سعر النفط اليوم مقابل الدولار الأمريكي
كانت أسعار النفط اليوم على النحو التالي
|نوع النفط
|السعر بالدولار
|سعر خام برنت
|62.10
|سعر سلة أوبك
|61.57
|سعر النفط السعودي خفيف
|61.79
|سعر النفط الجزائري
|61.69
|سعر النفط البحريني
|61.47
|سعر النفط الإماراتي
|63.05
|سعر النفط الكويتي
|60.49
|سعر نفط أيراني ثقيل
|54.07
|سعر نفط البصرة خفيف
|63.41
|سعر نفط غرب تكساس
|52.72
|سعر النفط الروسي
|59.12
|سعر نفط لوزيانا خفيف
|60.68
|سعر الخام النيجيري
|62.99
|سعر نفط سلة خام المكسيك
|54.10
|سعر الغاز الطبيعي
|2.583