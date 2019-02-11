استقرار سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الأحد 10-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

سعر الليرة التركية اليوم، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

كانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي