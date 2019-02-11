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استقرار سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الأحد 10-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

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سعر الليرة التركية اليوم، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

 

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

كانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
واحد دولار الأمريكي 5.2529 5.2492
واحد يورو أوروبي 5.9491 5.9441
الريال السعودي 1.4009 1.3997
الليرة السورية 0.010416 0.010204
الجنيه الاسترليني 6.7986 6.7926
الدينار الكويتي 17.3134 17.1936
الدرهم الإماراتي 1.4303 1.4291
الجنيه المصري 0.2993 0.2980
الدينار العراقي 0.0044 0.0043
الدينار البحريني 14.5914 13.4595
الريال القطري 1.4430 1.4416
الدينار الليبي 3.8092 3.7843
الريال العماني 13.8234 13.1230
الدينار الأردني 7.4298 7.3932
الدينار الجزائري 0.0444 0.0436
الدرهم المغربي 0.5510 0.5503

 

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