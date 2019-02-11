من هي ماري منيب التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ114

ماري منيب ، الفنانة السورية الأصل ، الذي يحتفل محرك البحث الأشهر على شبكة الانترنت بالذكرى الـ114 لميلادها ، المولودة في عام 1905 وتوفيت في 21 يناير 1969، والدها سليم حبيب نصر الله ، نزحت إلى مصر وعاشت في أحد القاهرة ” حي شبرا ” ، يتيمة الأب حيث توفي وهي بسن الثانية عشر.
ماري منيب والبداية في المسرح
اشتغلت في بداية رحلتها الفنية في ملاهي روض الفرج ثم في المسرح مع فرقة فؤاد الجزايرلي ، ثم فرقة علي الكسار ، وتوالى عملها مع فرق أمين عطا الله و بشاره واكيم و محمد بيومى ، واخيرًا انتقلت لفرقة مسرح رمسيس و فرقة نجيب الريحانى ، حتى وافت المنية نجيب الريحاني عام 1949 ، للتولى مسؤولية الفرقة برفقة بديع وعادل خيري وقدمت مسرحية ” إلا خمسة ” أشهر مسرحياتها التي قامت فيها بدور ست من أصل تركي .
ماري منيب في السينما
وكان للفنانة ماري منيب مشاركات سينمائية وبدأت رحلتها في السينما المصرية عام 1934 في فيلم ” ابن الشعب ” وآخر أفلامها كان فيلم ” لصوص لكن ظرفاء ” مع الفنانين أحمد مظهر وعادل إمام ، وتنوعت ادوارها في السينما المصرية ولكن غلب عليها طابع دور الحما القاسية وغنما بروح الفكاهة والكوميديا ، ومن تلك الافلام التي لعبت فيه دور الحما وحملت اسم حما : ” حماتى قنبله ذريه ” ، و ” حماتى ملاك ” ، و ” الحموات الفاتنات “.
وكان للفنانة المحتفى بذكرى ميلادها ضحكة مميزة واشتهرت بها ، وبعبارات مثل ( ” كتك نيله ” و ” انا مدوباهم اتنين ” و ” يا كسوفى ” ، و بعبارة ” انتى جايه تشتغلى ايه ” فى مسرحية ” الا خمسه “).
أشهر افلام ماري منيب
قدمت ماري منيب للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة كان أبرزها :
- ” العزيمه ” للمخرجكمال حسين .
- ” سى عمر ” مع نجيب الريحانى .
- ” ليلى بنت الفقراء ” مع ليلى مراد .
- ” لعبة الست ” مع نجيب الريحانى و تحيه كاريوكا .
- ” بابا امين ” من اخراج يوسف شاهين .
- ” الاسطى حسن ” و ” حميدو ” مع فريد شوقى “.
- ” عفريتةاسماعيل ياسين” مع اسماعيل ياسين.
- ” ام رتيبه ” .
- ” حماتى ملاك ” .
- ” الناس اللى تحت “.
ويذكر ان ماري منيب تزوجت من الممثل فوزي منيب وهي جدة للمطرب الراحل عامر منيب .