من هي ماري منيب التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ114

ماري منيب ، الفنانة السورية الأصل ، الذي يحتفل محرك البحث الأشهر على شبكة الانترنت بالذكرى الـ114 لميلادها ، المولودة في عام 1905 وتوفيت في 21 يناير 1969، والدها سليم حبيب نصر الله ، نزحت إلى مصر وعاشت في أحد القاهرة ” حي شبرا ” ، يتيمة الأب حيث توفي وهي بسن الثانية عشر.

ماري منيب والبداية في المسرح

اشتغلت في بداية رحلتها الفنية في ملاهي روض الفرج ثم في المسرح مع فرقة فؤاد الجزايرلي ، ثم فرقة علي الكسار ، وتوالى عملها مع فرق أمين عطا الله و بشاره واكيم و محمد بيومى ، واخيرًا انتقلت لفرقة مسرح رمسيس و فرقة نجيب الريحانى ، حتى وافت المنية نجيب الريحاني عام 1949 ، للتولى مسؤولية الفرقة برفقة بديع وعادل خيري وقدمت مسرحية ” إلا خمسة ” أشهر مسرحياتها التي قامت فيها بدور ست من أصل تركي .

ماري منيب في السينما

وكان للفنانة ماري منيب مشاركات سينمائية وبدأت رحلتها في السينما المصرية عام 1934 في فيلم ” ابن الشعب ” وآخر أفلامها كان فيلم ” لصوص لكن ظرفاء ” مع الفنانين أحمد مظهر وعادل إمام ، وتنوعت ادوارها في السينما المصرية ولكن غلب عليها طابع دور الحما القاسية وغنما بروح الفكاهة والكوميديا ، ومن تلك الافلام التي لعبت فيه دور الحما وحملت اسم حما : ” حماتى قنبله ذريه ” ، و ” حماتى ملاك ” ، و ” الحموات الفاتنات “.

وكان للفنانة المحتفى بذكرى ميلادها ضحكة مميزة واشتهرت بها ، وبعبارات مثل ( ” كتك نيله ” و ” انا مدوباهم اتنين ” و ” يا كسوفى ” ، و بعبارة ” انتى جايه تشتغلى ايه ” فى مسرحية ” الا خمسه “).

أشهر افلام ماري منيب

قدمت ماري منيب للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة كان أبرزها :

” العزيمه ” للمخرجكمال حسين .

” سى عمر ” مع نجيب الريحانى .

” ليلى بنت الفقراء ” مع ليلى مراد .

” لعبة الست ” مع نجيب الريحانى و تحيه كاريوكا .

” بابا امين ” من اخراج يوسف شاهين .

” الاسطى حسن ” و ” حميدو ” مع فريد شوقى “.

” عفريتةاسماعيل ياسين” مع اسماعيل ياسين.

” ام رتيبه ” .

” حماتى ملاك ” .

” الناس اللى تحت “.

ويذكر ان ماري منيب تزوجت من الممثل فوزي منيب وهي جدة للمطرب الراحل عامر منيب .