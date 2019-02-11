استقرار سعر الحديد اليوم | متابعة أحدث أسعار حديد التسليح للمستهلك في المصانع المصرية الأحد...

سعر الحديد اليوم في مصر، وفي هذا الشأن صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

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