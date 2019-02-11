استقرار سعر النفط اليوم مقابل الدولار في بورصة التداول الأحد 10-2-2019 | تعرف على سعر خام برنت ونفط...

سعر النفط اليوم، وذلك وفق آخر تحديث لأسعار النفط في البورصات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، حيث نتابع سعر نفط برنت وكذلك مختلف أسعار النفط المتداولة، وخاصة سعر البترول للدول العربية سواء كان النفط السعودي أو الجزائري أو الكويتي والعماني وغيرها، وتبذل منظمة أوبك والتي تجمع أكبر الدول المنتجة للنفط لعمل توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جماعية أما بخفض الإنتاج أو زيادته.

سعر النفط اليوم مقابل الدولار

كان سعر النفط اليوم على النحو التالي