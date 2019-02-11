استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-2-2019 في تعاملات البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم، حيث نستعرض معكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث أسعار العملات اليوم في تعاملات بنوك السوق المصرفي المصري، فالدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في مجال التجارة الدولية، وتتحكم أسعار العملة الأمريكية ومستوى سعرها في العديد من السلع داخل السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

كان سعر الدولار في مصر اليوم وفق الجدول التالي

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