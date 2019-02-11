ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه...

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود
يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 65 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 77 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج.
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|مكان المعاملة
|سعر شراء الدولار في السودان
|سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني
|السوق الأسود
|65.00
|0
|الشيكات والحوالات الفورية
|77.00
|0
|البنك المركزي السوداني
|47.50
|47.7375
|شركات الصرافة
|47.50
|47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375