سعر الذهب اليوم الإثنين 11-2-2019 في محلات الصاغة المصرية

نعرض لكم متابعينا الكرام سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 11-2-2019 في محلات الصاغة المصرية، تشغل أسعار الذهب في مصر فئة كبيرة من المواطنين، حيث يهتم به المستثمرون أولاً وأيضاً المدخرين وكذلك أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، ويعيش سعر الذهب حالة من التأرجح المستمر طوال أيام الأسبوع ما بين صعود تارة وانخفاض تارة أخرى، ويرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب، وأيضاً سعر الدولار في البنوك المصرية، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الإثنين 11-2-2019

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 644 جنيه بدلاً من 620 الشهر الماضي بارتفاع وصل إلى 22 جنيه للجرام في أقل من شهر، وفيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية التي سنعرضها عليكم في فقرة أسفل جدول الأسعار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 736 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 674 35.71$ سعر جرام الذهب عيار 21 644 ___ سعر جرام الذهب عيار 18 552 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 433 22.71$ سعر الجنيه الذهب 5152 $274.27 سعر أوقية الذهب _____ 1,311$ سعر كيلو الذهب 736.000 $39,180

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.58 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضة الاسم التجاري السعر بالجنية المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.16 عيار 90 فضة العملات 8.06 عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.28 عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.58 عيار 99.9 الفضة النقية 8.94 أوقية الفضة _______ 278.46

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهد سوق الذهب ارتفاع ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث تأثرت المبيعات بصورة واضحة بعد ارتفاع الأسعار كما أشار شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ويترقب سوق الذهب في العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي حيث يخشى الجميع أي مفاجئات أو قرارات غير متوقعة تقلب الموازين وتؤثر على اقتصاديات العالم كلة.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

ثبات سعر الذهب اليوم الإثنين 11-2-2019 في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 736 جنيه، أما بالنسبة لعيار 22 فقد سجل قيمة 674 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً قيمة 644 جنيه، وسجل عيار 18 فقد سجل 552 جنيه، ويعد الذهب من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق، وذلك لما لها من دور هام ومؤثر في الحياة الاقتصادية بشكل عام، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط، والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه للعرض والطلب، وحدوث أي تغير في السوق العالمي.

نرحب بتعليقاتكم بأي استفسار يخص سعر جرام الذهب في مصر.