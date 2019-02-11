“الآن” هنا استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019/ الآن فاتورة شهر يناير عبر...

الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، وهي فاتورة ربع سنوية، حيث يدفع عملاء المصرية للاتصالات من المشتركين في خدمة الخط الأرضي قيمة الفاتورة الخدمة أربع مرات في العام طبقاً لشروط وضوابط التي حددتها الشركة في الشهور الآتية: (يناير – أبريل -يوليو- أكتوبر)،حيث تعتبر الشركة المصرية للاتصالات أو (WE) وهو الاسم التجاري الجديد الذي اتخذته الشركة بعد قيامها ببعض التطويرات وتزويد بعض الخدمات وتحسين مستوى الخدمة، وتعد المصرية للاتصالات من أقدم مزودي خدمة الاتصالات في الوطن العربي.

فاتورة شهر يناير 2019

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قيمة فواتير خدمة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 للاشتراك خلال مدة من 2019/1/1 وحتى 2019/3/31، لجميع عملائها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019، لقيمة الاستهلاك من الفترة من 2018/10/1 إلى 2018/12/31، متضمنة رسوم الاشتراك في خدمات التليفون الأرضي التي حددتها الشركة بقيمة (45 جنية) بالإضافة لقيمة الضرائب والدمغة المقررة وكذلك قيمة المكالمات الزائدة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات لشهر يناير 2019

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المنزل بكل سهولة ويسر دون عناء الذهاب للسنترال التابع لك وذلك بأتباع أحد الخطوات التالية:

ا لطريقة الأولي : تقدم شركة المصرية للاتصالات (WE) العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني المصرية للاتصالات،، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية الاستعلام بالمجان عن قيمة فاتورة الخط التليفون الثابت الأرضي عن طريق موقع الشركة على شبكة الانترنت بالضغط على الرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، ثم كتابة كود المحافظةالتابع لها، ورقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته، والضغط على إيقونة اظهر الفواتير.

: تقدم شركة المصرية للاتصالات (WE) العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني المصرية للاتصالات،، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية الاستعلام بالمجان عن قيمة فاتورة الخط التليفون الثابت الأرضي عن طريق موقع الشركة على شبكة الانترنت بالضغط على الرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، ثم كتابة كود المحافظةالتابع لها، ورقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته، والضغط على إيقونة اظهر الفواتير. الطريقة الثانية: عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء 111 من التليفون الأرضي، مع العلم أن تكلفة المكالمة 50 قرشًا.

مميزات الشركة المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات هي أكبر شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصال الأرضي والهوائي والتكنولوجيا، وهي تابعة لوزارة الاتصالات، وهي ذات سبق كبير في تزويد المجتمع المصري بأول خدمة اتصالات متكاملة، فهي تقدم خدمة الخط الأرضي الثابت، والموبايل الجوال، والانترنت، وبجانب ذلك فهي تقدم خدمة استضافة المواقع، وإنشاء الشبكات الداخلية والخارجية، وقد زاد عدد مشتركي الشركة المصرية للاتصالات، حتى بلغ عدد مستخدمي خدمات الاتصالات الأرضية الثابتة التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات في مصر حوالي 6.3 مليون مشترك في عام 2014م بحسب الدراسات.

نبذة عن تاريخ الشركة المصرية للاتصالات

أنشئت الشركة المصرية للاتصالات في عام 1854م، وكانت تسمى في ذلك الوقت بـ ((الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف))، وقد تم افتتاح أول خط للتلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية في نفس العام، وقد تم إنشاء أول خط أرضي ثابت يربط بين القاهرة والإسكندرية في عام 1881م، ثم بعد ذلك تم إنشاء خطوط ثابتة تربط القاهرة بكل من مدن القناة، طنطا، المنصورة والزقازيق لاحقًا في عام 1883م، ثم قامت الحكومة المصرية في عام 1918م بشراء الشركة الشرقية للتلفونات والتلغراف ودخلت في تبعية سلطة البرق والهاتف، ثم تم إنشاء أول محطتين للإرسال والاستقبال في منطقتي المعادي وأبو زعبل في عام 1928م، ومع التطور تم تغيير اسم الشركة إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومع حلول عام 1998 تم تغير هيكلة الهيئة من جديد وتحولت إلى شركة مساهمة مصرية تحت المسمى الحالي لها وهو “الشركة المصرية للاتصالات”.