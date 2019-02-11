شاهد.. ساندي تروج لفيلمها “عيش حياتك”

نشرت الفنانة والمطربة ساندي صورة من بوستر فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “عيش حياتك”، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث علقت على البوستر كاتبة: “جاهزين؟؟.. “عيش حياتك” 13 فبراير في جميع دور العرض”.

يذكر أن فيلم “عيش حياتك” بطولة ساندي، حيث يعد الفيلم الثاني لها بعد نجاح فيلم “خطة جيمي”، ويشاركها البطولة كلاً من سامح حسين، إدوارد، محمد نور، وللمخرج تامر بسيوني.

والجدير بالذكر أن ساندي طرحت خلال مشوارها الفني عدد من الألبومات الغنائية، منها “كل ما أقرب”، “قد التحدي”، “حلوة جدًا”، “لسه صغيرة”، “أحسن من كتير”، “حب”، كما صورت عدد من الأغاني فيديو كليب، منها “هموت عليك”، “ابن جارتنا”، “شوفته وماكلمنيش”، حصل خير”، وغيرها.