أجهزة التابلت لا يوجد بها مواقع تواصل اجتماعي أو يوتيوب

صرحت أمنية خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم توزيع التابليت يوم 11 فبراير، في كل المحافظات وذلك وفق خطة الإعلان الصادرة من الوزارة، كما أشارت بأن أجهزة التابلت سيكون محمل عليها المناهج التعليمية للصف الأول الثانوي بالإضافة إلى تحميل بنك المعرفة، ولا يوجد في الأجهزة تطبيقات تشمل مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان يوتيوب أو فيس بوك، حتى لا يتم تشتيت الطالب.

وكان ذلك الإجراء حتى لا يكون الطالب مشتت أثناء الدرس ويذهب بفكره إلى مكان أخر، والأجهزة تلك ستكون ملك للطلاب، وهدية من مصر لهم، ويجب المحافظة عليها، والاستمرار في الدراسة عن طريقه حتى بلوغه الصف الثالث الثانوي، ويمتلكه الطالب بعد ذلك، وأشارت بأن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم من خلال التابلت في شهر مارس القادم وعلى الطلاب الاستعداد له.