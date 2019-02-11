أولياء الأمور يطالبون بإلغاء أعمال السنة في أول يوم دراسة وتخفيف المناهج

صرح عدد من أولياء الأمور عن انتقادهم للخريطة الزمنية التي تم إعلانها من جانب وزارة التربية والتعليم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، كما أعلنوا بان الأيام الفعلية للدراسة لا تناسب حجم المنهج المقرر على الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني في كافة الصفوف الدراسية، حيث طلب أولياء الأمور الذين ينتقدون الخريطة الزمنية من الوزارة أن تقوم بتخفيف المناهج عن طريق حذف بعض الوحدات الأخيرة في الكتب للتخفيف من الضغط على الطلاب.

كما قد نشر أولياء الأمور هاشتاج #حذف_الوحدة_الأخيرة ولقي الهاشتاج تفاعل غير كبير من قبل باقي أولياء الأمور، كما طالبوا أيضا بإلغاء ما يسمى أعمال السنة، حيث أنها تحولت على أيدي بعض المعلمين إلى سلاح للضغط على الطلاب أو ابتزاز أولياء الأمور لكي يخضعوا إلى الدروس الخصوصية.

حيث أنهم أشاروا بان المدارس مليئة بأمثلة لطلاب قد حصلوا على أعلى الدرجات في الامتحانات في الفصل الدراسي الأول ولكنهم لم يحصلوا على درجات مكافئة في أعمال السنة، وهو ما اعتبروه سوء استغلال من بعض المعلمين لدرجات أعمال السنة، وفرصة هامة لابتزاز الطلاب من جانب المعلمين وإجبارهم على الدخول في الدروس الخصوصية وزيادة العبء على أولياء الأمور.