الفنان فادي الشامي يكشف حقيقة وفاة انطوانيت نجيب

تمكث الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب في قسم العناية المشددة في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق؛ حيث تعرضت لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المسشفى.

من جهته، أكد الفنان فادي الشامي حفيد الفنانة أنطوانيت نجيب، أن جدته بوضع مستقر، ولم تتوفى كما يشاع، وأنها ستخرج من العناية المشددة اليوم بعد إجراء فحوصات للكلية. وفق "سيدتي"

من جانبها، نفت نقابة الفنانين السوريين الأخبار التي تتحدث عن وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، وأكدت أن الأخبار التي تناقلتها الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة إطلاقًا، وأن حالتها مستقرة.