يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي livehd7 |بث مباشر مباراة مان سيتي وتشيلسي كورة لايف رابط الأسطورة الجديد Man city vs Chelsea اليوم الاحد 10/2/2019 ،مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المباراة المرتقبة اليوم الاحد في الدوري الإنجليزي الاسبوع السادس والعشرون والتي ينتظرها مان سيتي بفارغ الصبر بعد فوز فريق ليفربول امس وصعوده للمركز الأول مرة أخري بعدد نقاط 65 نقطة واصبح رصيد مان سيتي الآن 62 نقطة وإذا حقق الفوز في مباراة اليوم يعود مرة أخري للمركز الأول بعدد نقاط 65 نقطة ولكن تشيلسي ليس بالفريق السهل على الإطلاق لذا بانتظار مباراة حامية بين الفريقين اليوم.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كول كورة

يتم بث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الاحد 10/2/2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويتم البث من خلال مجموعة نوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كورة لايف

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