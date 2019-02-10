قطع المياه عن 14 محافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء القادم

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن المناطق التالية: “المرج بالكامل، إسكان أطلس 1،2،3،4، إسكان القاهرة، إسكان الجمهورية والدلتا، إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمخفضة التابعة لمدينة السلام، الشواكر، محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي بالقليوبية” وهذا لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/28/2019 وحتى الساعة السادسة من نفس اليوم، نتيجة القيام بأعمال الصيانة في محطة مياه المرج لتحسين الخدمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بسد احتياجاتهم من المياه في الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه من المقر الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.