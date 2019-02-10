ابو ظبي الرياضية .. مباراة العين والوحدة اليوم الاحد 10-2-2019 في دوري الخليج العربي

يحل نادي الوحدة الإماراتي الأول لكرة ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيرة نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة عشر ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين.

حيث أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، عن نقل المباراة بشكل مجاني لكافة جماهير الكرة الإماراتية في الوطن العربي والعالم، حيث تذيع القناة برامجها على القمر نايل سات، وسوف يتم التعليق على المباراة بواسطة المعلق فارس عوض.

ويحتل نادي الوحدة الإماراتي المركز السادس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نادي العين وصافة الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع المتصدر نادي الشارقة.

الجدير بالذكر أن نادي العين الإماراتي يعاني في الفترة الأخيرة، بسبب رحيل اللاعب المصري حسين الشحات إلى النادي الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي الماضي، كما رحل عن العين المدرب زوران ماميتش، والذي تولى تدريب نادي الهلال السعودي، بعدما تمت إقالة المدرب جيسوس، في الأيام الماضية لأسباب مجهولة على الرغم من تقديم الزعيم لمستويات مميزة تحت قيادته الفنية.