رانيا يوسف تشرح كيف تأثرت بكيم كاردشيان

صرّحت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة برنامجها الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "المزيد عن رانيا".

وأكدت رانيا في حديثها مع صحيفة المصري اليوم أن البرنامج كان وليد فيديو لايف واحد نشرته ولاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور مؤخراً.

وأوضحت: "لماذا لا أشرك جمهوري في أشياء كثيرة عن حياتي اليومية مثل استيقاظي من النوم وذهابي للجيم والتصوير وجلوسي فى البيت مع أولادي، وأيضًا مشاركتهم لي في الطبخ وأنا عند الكوافير"، وفقاً لـ"سكاي نيوز".

وعن سبب إطلاق البرنامج على السوشيال ميديا قالت رانيا بعد مشاهدتها لـكيم كاردشيان وكيف يتابعها جمهورها، ووجدته تفاعلاً لطيفاً وقوياً فقدمته، مشيرةً أنها تحب ما يفعله النجوم العالميون.

وحول استخدام البرنامج للرد على الشائعات التي تثار حولها، قالت رانيا إنها لا تستبعد ذلك، ولكن في نفس الوقت يوجد انستغرام وفيسبوك وتويتر، حيث تستطيع من خلالهم التفاعل وقول ما تريد بحرية ودون وسيط.

وكانت رانيا يوسف قد أزاحت الستار عن إعلان برنامج جديد يتناول حياتها الشخصية، ويحمل اسم "المزيد عن رانيا"، والذي شاركته عبر حسابها على "إنستغرام".