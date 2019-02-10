نظام نور تحديث بيانات المعلمين والمعلمات 1440| الجدول الزمني لتحديث البيانات وحركة النقل

أصدرت وزارة التعليم السعودية بياناً لشاغلي الوظائف التعليمية يتضمن موعد فتح نظام نور تحديث بيانات المعلمين والإداريين noor من منسوبي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد للبدء في أعمال حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ومنسوبي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ويتم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من خلال الدخول إلى نظام نور للمعلمين من حساب المعلم/المعلمة واختيار خدمات شؤون المعلمين.

وسوف يتم البدء في تحديث بيانات المعلمين والمعلمات عبر موقع نظام نور تحديث بيانات المعلمين اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 30 ربيع الآخر 1440هـ، وقد اعتمدت وزارة التعليم اليوم الخميس بتاريخ 3 يناير 2019 الخطة الزمنية أو الجدول الزمني لأعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الهجري الجاري 1440هـ، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورابط دخول موقع نور 1440 المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام نور تحديث بيانات المعلمين شاغلي الوظائف التعليمية 1440

اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الجدول الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية أو الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي 1440هـ، حيث أصدرت الوزارة اليوم الخميس 27 ربيع الثاني 1440هـ تعميماً لكافة قطاعات الوزارة بالتعليم العام وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بكافة أرجاء المملكة يتضمن الخطوات الإجرائية والمواعيد الزمنية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والحركة الخارجية للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وتجري أعمال تحديث بيانات المعلمين من خلال دخول موقع نظام نور تحديث بيانات المعلمين من حساب المعلم الشخصي.

وقد صدر التعميم المتضمن للجدول الزمني لأعمال تحديث البيانات في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية 1440هـ انطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم السعودية بكافة منسوبي وشاغلي الوظائف التعليمية، إلى جانب العمل على تهيئة المُناخ المناسب لهم بما يعود بالنفع إيجابياً على العملية التعليمية والتربوية، والسعي نحو تطوير الآليات والضوابط ومفاضلتها للراغبين في النقل الخارجي بما يتماشى مع رؤية المملكة الحكيمة والرشيدة 2020م، ويجري العمل على تحقيق ذلك بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية للعمل بالميدان التعليمي، بالإضافة إلى تسديد الاحتياجات من شاغلي الوظائف التعليمية، ويبدأ ذلك من دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء التحديثات المطلوبة، ويمكنكم التعرف على الجدول الزمني لمتابعة أعمال نظام نور تحديث بيانات المعلمين وحركة النقل من خلال التالي:

م الإجراء التاريخ الهجري 1 فتح نظام نور لتحديث بيانات المدارس. فتح نظام نور بالهوية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية. 30 ربيع الثاني 1440هـ. 3 فتح نظام نور بالسجل لإدخال رغبات النقل الخارجي. 21 جمادي الأولى 1440هـ. 4 فتح نظام نور برقم الهوية لإدخال رغبات النقل الداخلي. 21 جمادي الأولى 1440هـ. 5 إغلاق نظام نور تحديث بيانات المعلمين وإدخال الرغبات للنقل الخارجي. 2 جمادي الأخرة 1440هـ. 6 طباعة استمارة النقل الخارجي والتقارير التجميعية والتفصيلية. 16 جمادي الآخرة 1440هـ. 7 إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1440. 7 رجب 1440هـ. 8 فتح الاعتراض على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور برقم الهوية. من 7 إلى 17 رجب 1440هـ. 9 اعتماد نتيجة حركة النقل وتعميم تبليغ نتائجها. 27 رجب 1440هـ. 10 فتح نظام نور المركزي لإدخال رغبات المنقولين خارجياً. من 3 إلى 6 شعبان 1440هـ. 11 إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور 13 شعبان 1440هـ. 12 فترة الاعتراض على حركة النقل الداخلي من 13 إلى 23 شعبان 1440هـ. 13 اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي 25 شعبان 1440هـ. 14 إخلاء الطرف والمباشرة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية). اعتباراً من 25 شعبان 1440هـ.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور

تتيح وزارة التعليم السعودية حالياً رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية ورمز التحقق (درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ)، فمن يرغب في دخول موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، يمكنه اتباع رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب المباشر الرسمي المرفق بالمقال، ومن يرغب في التعرف على خطة التقويم الدراسي أو التعرف على فترات التسجيل في نظام نور للطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ورابط تسجيل طالب جديد، أو معرفة طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر 1440، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، كما يتم دخول نظام نور تحديث بيانات المعلمين باتباع نفس الرابط.

تحديث 8 يناير 2019: تم فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية يوم الأحد الموافق لتاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ من أجل تحديث بيانات المدارس من جانب قائدي المدارس، بالإضافة إلى تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية أيضاً، ويجب العلم بأن عملية تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية ليست خاصة فقط بطالبي النقل الخارجي، وإنما يشمل كافة شاغلي الوظائف التعليمية من طالب النقل وغيرهم، ويتم الدخول إلى حساب نظام نور الشخصي للتأكد من صحة البيانات، ويتم تحديث البيانات للمدارس من خلال دخول نظام نور، خدمات إضافية، تحديث بيانات المدارس باتباع رابط نظام نور تحديث بيانات المعلمين والمعلمات الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث بيانات المعلمين في نظام نور

تحديث 13 يناير 2019: يتم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وفق آلية التحديث الرسمية المحددة من قبل وزارة التعليم السعودية، ويجب العلم بأنه يفقد المعلم/المعلمة سنة التقديم على حركة النقل الخارجي ويتم حذف رغباته في الحالات الآتية (تحقق له النقل على الرغبة الأولى له، لم يتم تفعيل الطلب الخاص به للعام الجاري عن طريق الإقرار قبل أن يتم إغلاق النظام، في حال تم حذف جميع الرغبات من نظام نور للمعلمين، إن تم إلغاء النقل بعد صدور حركة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب، صدور قرار موافقة له على التحويل إلى عمل إداري قبل صدور الحركة، صدور قرار نقل من لجنة الظروف الخاصة على الرغبة الأولى قبل صدور الحركة، تغيير الرغبة الأولى المُعتمدة في العام الماضي)، ويتم تحديث البيانات عبر نظام نور 1440 باتباع رابط نظام نور تحديث بيانات المعلمين الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

نظام نور للمعلمين والمعلمات

وفقاً للجدول الزمني الخاص بأعمال حركة النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات، فقد تم إغلاق نظام نور المركزي عن تحديث بيانات المعلمين والمعلمات وإدخال رغبات النقل الخارجي بتاريخ 2 جمادي الآخرة 1440هـ.