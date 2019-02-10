نظام نور للمعلمين والمعلمات برقم الهوية الوطنية لتحديث البيانات استعداداً لحركة النقل 1440

رابط دخول موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات 1440 لإجراء عملية تحديث بيانات نظام نور المركزي EduWave، حيث أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين عن موعد فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك استعداداً للبدء في أعمال حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي لهذا لعام 1440، وبعد الانتهاء من إجراء كافة الخطوات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لمتابعة أعمال حركة النقل، فيتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي لهذا العام عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

ونُرفق رابط نظام نور للمعلمين والمعلمات 1440 برقم الهوية الوطنية فقط أو دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور، وتقوم الوزارة بإصدار عدداً من التنبيهات الهامة التي تتعلق بالنقل الخارجي أو الداخلي للحد من ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر رابط دخول نظام نور 1440 لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ورابط دخول نظام نور لقائدي المدارس لتحديث بيانات المدارس في الموعد المُحدد رسمياً من قبل وزارة التعليم.

نظام نور للمعلمين والمعلمات 1439

يعد نظام نور من أنظمة الإدارة التربوية الكبرى علي مستوي العالم لما يحتوي عليه من عدد مستخدمين تخطي الـ 10 ملايين مستخدم ما بين (مدير إدارة، مدير مدرسة، معلم، طالب، إداري، ولي أمر) وغيرهم من القيادات العليا في الوزارة، كما يشتمل علي ما يقرب من 40 نظاماً فرعياً مرتبطة بعضها البعض تقوم بتغطية العديد من الإجراءات الإدارية والتربوية بوزارة التعليم، ونظراً للخدمات التعليمية التي يقدمها النظام، فقد حصل علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية كأفضل الاستخدامات لتكنولوجيا المعلومات علي مستوي الشرق الأوسط، ويخدم نظام نور بالسجل المدني العديد من الفئات من منسوبي العملية التعليمية، ويأتي ضمن مستفيدي النظام المركزي (المعلمين والمعلمات)، ويتم الحصول على الخدمات من خلال حساب نظام نور للمعلمين والمعلمات 1440.

وقد أعلنت وزرة التعليم بالمملكة العربية السعودية/الإدارة العامة لشؤون المعلمين والمعلمات عن موعد إطلاق وتدشين رابط تحديث بيانات نظام نور لمنسوبي الوظائف التعليمية بالمملكة، يأتي ذلك استعداداً لإجراء أعمال حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي للعام الجاري 1440، وسوف يتم فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لتحديث بيانات المعلمين والمعلمات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، ويتم تحديث البيانات وإدخال الرغبات عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات بالهوية.

ويتم وضع أدوات عالية الشفافية من شأنها تمكين المعلم من معرفة موقفه في حركة النقل الخارجي عن طريق التعرف علي عدد المنقولين علي رغباته، إلي جانب عدد المنتظرين عليها وترتيبه بينهم مما يؤدي إلي توفير المعلومات الدقيقة، وقد تم إتاحة تقديم اعتراض علي نتائج حركة النقل الخارجي خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج، حيث يمكنكم عن طريق رابط دخول نظام نور برقم الهوية القيام بالآتي (تحديث البيانات، إدخال الرغبات، استعلام نتائج الحركة، تقديم الاعتراض أو التظلم علي نتيجة الحركة)، وذلك من خلال حساب المعلم الخاص علي نظام نور للمعلمين والمعلمات المركزي.

نظام نور برقم الهوية الوطنية. موقع نظام نور باسم المستخدم.

رابط تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي. فترات تسجيل الطلاب/الطالبات في نظام نور 1440. طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر.

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نظام نور الجديد 1440

قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ مراحل التعليم العام (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل المدني وبدون رقم سري لدخول موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي والإطلاع على درجات وشهادات الطلاب لمنتصف العام الدراسي، كما سيتم إتاحة تفعيل رابط تحديث البيانات وإدخال الرغبات عبر حساب نظام نور للمعلمين والمعلمات في الموعد المُحدد.

تحديث 3 يناير 2019: أعلن مركز قياس الوطني اليوم الخميس عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس من خلال رابط مباشر، يمكنه اتباع رابط دخول موقع قياس برقم الهوية الوطنية فقط، كما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم عن اعتمادها لخطة الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ومتابعة أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي لهذا العام، ويتم تحديث بيانات نظام نور للمعلمين والمعلمات من خلال الحساب الشخصي على النظام المركزي.

تحديث 8 يناير 2019: وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية الخاصة بتحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية ومتابعة أعمال حركة النقل (الداخلية، الخارجية)، فقد تم فتح نظام نور المركزي يوم الأحد الموافق لتاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ لتحديث بيانات المدارس من خلال قادة المدارس، وفتح نظام نور أيضاً لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ويتم تحديث بيانات المدرسة وفقاً للخطوات التالية (دخول نظام نور، خدمات إضافية، تحديث بيانات المدارس)، ويتم تحديث البيانات للمعلمين من خلال حساب نظام نور للمعلمين والمعلمات بالهوية الوطنية.

حركة النقل الخارجي 1440

يتم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وفق آلية التحديث الرسمية المحددة من قبل وزارة التعليم السعودية، ويجب العلم بأنه يفقد المعلم/المعلمة سنة التقديم على حركة النقل الخارجي ويتم حذف رغباته في الحالات التالية:

في حال تحقق له النقل على الرغبة الأولى له.

في حال لم يتم تفعيل الطلب الخاص به للعام الجاري عن طريق الإقرار قبل أن يتم إغلاق النظام.

في حال تم حذف كافة الرغبات من نظام نور.

في حال تم إلغاء النقل بعد صدور حركة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب.

في حال تم صدور قرار موافقة له على التحويل إلى عمل إداري قبل صدور الحركة.

إذا تم صدور قرار نقل من لجنة الظروف الخاصة على الرغبة الأولى قبل صدور الحركة.

إذا تم تغيير الرغبة الأولى المُعتمدة في العام الماضي، ويتم التحديث باتباع رابط نظام نور للمعلمين والمعلمات الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

تحديث 10 فبراير 2019: وفقاً للجدول الزمني لأعمال حركة النقل الداخلي والخارجي 1440 وتحديث البيانات للمعلمين والمعلمات وبيانات المدارس بالمملكة، فقد تم إغلاق نظام نور 1440 عن تحديث بيانات المعلمين والمعلمات وكذلك إدخال رغبات النقل الخارجي بتاريخ 2 جمادي الآخرة 1440هـ.