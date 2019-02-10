تراند اليوم : robert ghanem روبير غانم وفاة روبير غانم 10-2-2019 "انا لله وانا اليه راجعون"

انتقل الى رحمة الله تعالى النائب السابق روبير غانم ، بشكل مفاجيء ، بعد تعرضه لعارض صحي أصيب به .

الخبر ضج مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث خيم الحزن والألم على عدد كبير من محبي الراحل ، فيما رثى الراحل عدد كبير من الشخصيات اللبنانية.

هذا ويعتبر غانم من مواليد صغبين - البقاع الغربي عام 1942. والده العماد إسكندر غانم قائد الجيش اللبناني في فترة السبعينيات.

حصل على الإجازة الجامعية في الحقوق من جامعة القديس يوسف. وفي الفترة ما بين 1977 حتى 1992 مارس مهنة المحاماة في فرنسا وأوروبا كمستشار قانوني لرجال أعمال لبنانيين وعرب.



وبالإضافة إلى كونه عضو سابق بمجلس النواب فإنه محامي بالاستئناف.

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في عام 1992 انتخب نائبًا عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وأعيد انتخابة عن نفس المقعد في عام 1996، وفي انتخابات عامي 2000 و2005 انتخب نائبًا عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الغربي وراشيا، وفي عام 2009 أعيد انتخابه عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي - راشيا.

وفي 25 أيار 1995 عين وزيرًا للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة وذلك بحكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، وظل بالمنصب حتى 7 تشرين الثاني 1996.

وهو عضو في البرلمان العربي. وكان اسمه من بين أسماء القائمة التي عرضها البطريرك نصر الله بطرس صفير على نبيه بري وسعد الدين الحريري في أزمة الرئاسة عام 2007.

وقرر عدم الترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في 6 أيار 2018 وذلك لإفساح المجال أمام وجوه جديدة في المجلس النيابي.

في 23 كانون الثاني 1975 تزوج من فيفيان حداد، ولديهم من الأبناء: إسكندر (مواليد 1 تشرين الثاني 1975) ونديم (مواليد 28 آب 1985).