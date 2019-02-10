انهيار سور مدرسة بالجيزة وإصابة طالبين بكسر في الجمجمة

قالت جريدة الشروق في خبرٍ عاجلٍ إن طالبين في مدرسة بمنطقة الحوامدية الواقعة جنوب محافظة الجيزة أُصيبا بجروح وكسور بالجمجمة إثر انهيار سور إحدى الشقق بالعقار الملاصق للمدرسة على سور المدرسة وسقوطه على الطالبين مسبباً إصابات خطيرة لكليهما وتم نقلهما على الفور للمستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وحكى رئيس جهاز مدينة الحوامدية تفاصيل الحادث حيث ذكر أن عمال البناء كانوا يشيدون سوراً لسطح أحد العقارات المجاورة لمدرسة الحوامدية الإبتدائية “تحت الإنشاء” وتسببت الرياح الشديدة في وقوع الجدار حديث البناء حيث المونة مازالت رطبة فسقط السور على المدرسة وأُصيب الطالبان.

وأضاف أن أحد الطالبين أُصيب بكسر في الجمجمة وكانت حالته خطيرةً ما استدعى نقله لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية اللازمة، فيما تم علاج زميله الآخر في مستشفى بالحوامدية حيث استلزمت إصابته خياطة جراحية ستة غرز فقط، وكانت حالته العامة مستقرة.

وأكّد رئيس المدينة أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وحررت محضراً بالحادث وشدد على أن العقار الذي سقط سوره سيتم فحصه وإن كان مخالفاً ستتم إزالته وفقاً للقانون.