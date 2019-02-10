قرعة شقق الاسكان الاجتماعي 2019 .. “موعد اعلان” نتائج واسماء الفائزين الاعلان العاشر...

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2018 “الإعلان العاشر” وشروط التقديم على الوحدات السكنية، وسحب كراسات الشروط, ومساحات وأسعار الشقق، ومواعيد تقديم استمارة الحجز، كل تلك الأسئلة سنجاوب عليها من خلال السطور القادمة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2018

بدأت عمليات شراء كراسات الشروط لشقق الإعلان العاشر داخل هيئات البريد المصرية، قبل فتح باب الحجز بداية من منتصف شهر نوفمبر الحالي، للراغبين في الحصول على شقق بمقدمات حجز تبدأ من 10 ألاف جنية، حيث شهدت الساعات الأولى من طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي العاشر لشهر نوفمبر 2018 إقبال كبير، حيث تخطت عمليات البيع 70 ألف كراسة خلال 6 أيام فقط من طرحها بمكاتب البريد.

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر

طرحت وزارة الإسكان عدد 60 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)، وتسهيلاً على مواطني تلك المناطق تم زيادة ساعات عمل مكاتب البريد والتابع لها وعددها 160 مكتب بريد، لتبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة مساءا، وذلك لتفادي الطوابير والازدحام.

مساحات واسعار شقق الاعلان العاشر

يوجد نموذجين من مساحات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، مساحة 90 متر وسعرها 225 ألف جنية، ومساحة 75 متر وسعرها 185 ألف جنية، علماً بإن النموذج الأول يتكون من 3 غرف وصالة، أما النموذج الأصغر يتكون من غرفتين وصالة، ويتم دفع مقدم حجز للنموذج الأول 14 ألف جنية، أما النموذج الثاني مقدم حجزه 10 ألاف جنية.

أخر مهلة لشراء كراسات الشروط

يستمر شراء كراسات الشروط حتى يوم 15 من شهر ديسمبر القادم، وبالرغم من ذلك، شهدت مكاتب البريد إقبال شديد من قبل الراغبين في الحصول على شقق مدعمة من وزارة الإسكان، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأسبوع الأول على شراء كراسة الشروط والتي يبلغ ثمنها 120 جنيهاً مصرياً.

مواعيد تقديم استمارة حجز شقق الاسكان

خصص صندوق التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي يوم الأربعاء 7 نوفمبر الحالي وحتى 14 من نفس الشهر لتقديم استمارة الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر” للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، أما مواعيد الحجز لجميع المواطنين سيكون ابتداءا من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر القادم.

الاوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاعلان 10

1- صورة من الرقم القومي للحاجز سارية

2- في حال كان الحاجز متزوجاً، صورة من بطاقة الزوجة سارية

3- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل

4- قسيمة الزواج

5- شهادات ميلاد الأطفال “في حال كان الحاجز يعول”

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شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

– لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام من تاريخ نهاية الإعلان

– لا يجوز التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية

-ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض.

– ألا يكون المتقدم أو أحد من أسرته “الأولاد القصر -الزوجة” قد استفاد بقرض تعاون أو دعم من مشروع الإسكان القومي .

– ألا يكون مالكاً لمسكن أو آل إليه بالورث الشرعي

– أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها

– يحظر على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يلتزم بنظام التقسيط لمدة تصل ل 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحجز الأرامل والمطلقات

– صورة الرقم القومي

– بيان معاش إن وجد

– شهادة وفاة الزوج أو قسيمة الطلاق

– صورة عقد إيجار الشقة

– شهادات ميلاد الأطفال

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي إلكترونياً

ويمكنكم تسجيل حساب جديد عبر موقع https://www.mff.gov.eg ثم تفعيل الحساب عن طريق بريدك الإلكتروني، ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة منك، وإرفاق الأوراق والمستندات للحاجز قم الضغط على “إرسال”.شقق الاسكان الاجتماعي 2018

ويتوقع أن يظل باب الحجز في المشروع مفتوح حتى يوم 15 من ديسمبر القادم لكافة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر بيع كراسة الشروط حتى موعد نهاية الحجز.

تم إغلاق باب حجز الوحدات يوم 15 ديسمبر 2018 ويترقب الجميع موعد إعلان نتائج شقق الإسكان الإعلان العاشر قريباً، تابعونا بشكل مستمر من خلال تلك الصفحة وسوف ننشر لكم أسماء الفائرين بالكامل في مشروع وحدات الإعلان العاشر لشقق الاسكان الاجتماعي.

نتيجة قرعة شقق الإسكان الإعلان العاشر واسماء الفائزين

صرح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، إنه في الوقت الحالي جاري التجهيز لإعلان أسماء الحاجزين المستوفيين لشروط الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي لعرضها خلال شهر إبريل القادم.

حاولنا خلال تلك المقالة توضيح كل شيء يخص الشقق التي توفرها وزارة الإسكان المصرية، نرجو ان تنال المقالة رضاكم.