موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد بايرن ميونخ الالماني .. هنا جدول مباريات ليفربول 2019 في الدوري...

نستعرض جدول مباريات ليفربول 2019، وموعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يواصل الفريق الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، ونجح في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وضرب موعداً مع نادي بايرن ميونخ في الدور القادم.

موعد مباراة ليفربول القادمة

المباراة الموعد التوقيت “القاهرة ليفربول – ارسنال السبت 29 ديسمبر 19:30 مانشستر سيتي – ليفربول الخميس 3 يناير 22:00 ولفر هامبتون – ليفربول “ كأس انجلتر ا” الاثنين 7 يناير 21:45 برايتون – ليفربول 12 يناير 17:00 ليفربول – كريستال بالاس 19 يناير 17:00 ليفربول – ليستر سيتي 30 يناير 22:00 ويستهام هام – ليفربول 4 فراير 22:00 ليفربول – بورنموث 9 فراير 17:00 ليفربول -بايرن ميونخ 19 فبراير 22:00 مانشستر يونايتد – ليفربول 24 فبراير 16:05 ليفربول – واتفورد 27 فبراير 2200 إيفرتون – ليفربول 2 مارس 17:00 ليفربول – بيرنلي 9 مارس 17:00 بايرن ميونخ – ليفربول 13 مارس 2200 فولهام – ليفربول 16 مارس 17:00 ليفربول – توتنهام 19 مارس 17:00

تأمل جماهير ليفربول الغفيرة أن يكون عام 2019 هو عام إستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات، تحديداً من تسمية الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، فهل يتحقق الحلم ويعود ليفربول للتتويج بالبريميرليغ بعد 20 عام من الغياب مع مجموعة من أبرز اللاعبين أمثال المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والهوندي فان ديك.

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وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

ليفربول وبايرن ميونخ

يلعب ليفربول يوم 19 من الشهر الحالي على ملعبه أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليغ، لينقض مجدداً على صدارة الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.