تسجيل حساب المواطن للحصول على استحقاق الدفعات.. دفعة فبراير 2019

نقدم لكم تسجيل حساب المواطن لمن لم يسبق لهم التسجيل للحصول على استحقاق دفعة فبراير 2019، ويعتبر حساب المواطن برنامج سعودي وطني تم انشاء البرنامج خصيصا لحماية الأسر السعودية من ارتفاع الأسعار نتيجة التغيرات الاقتصادية، إذ قامت المملكة بالعديد من الإصلاحات خلال الفترة القادمة والتي تؤثر على معيشة المواطن السعودي، ويهدف برنامج المواطن السعودي إلى توجيه الدعم للفئات التي تستحق الدعم عن طريق الاستهلاك الرشيد، ويضمن حساب المواطن بشكل كبير توجيه دعم الحكومة بشكل عادل إلى الفئة الأكثر استحقاقا.

تسجيل حساب المواطن

ذكر حساب المواطن أنه يمكن تسجيل جديد في الوقت الحالي للحصول على استحقاق الدفعات من هنا، ويمكن التسجيل عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية ثم إدخال رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد ثم رقم الجوال وإكمال عملية التسجيل بإتباع الخطوات حتى الإنتهاء.

كما أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لشهر فبراير الدورة الخامسة عشرة، ويمكن التحقق عن طريق الدخول إلى الرابط التالي من هنا.