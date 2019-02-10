تراند اليوم : سبب وفاة روبير غانم .. robert ghanem في ذمة الله

سبب وفاة روبير غانم ، قالت مصادر مطلعة للمشرق نيوز إن روبير غانم توفي اثر عارض صحي مفاجىء ،وأفادت إذاعة "صوت لبنان" 100.5 أنّ النائب السابق روبير غانم توفي بعد إصابته بعارض صحي مفاجىء.

غانم في سطور

وُلد النائب الراحل في 18 حزيران 1942، والده العماد إسكندر غانم الذي كان قائد الجيش في فترة السبعينيات. حصل على الإجازة الجامعية في الحقوق من جامعة القديس يوسف. وفي الفترة ما بين 1977 حتى 1992 مارس مهنة المحاماة في فرنسا وأوروبا كمستشار قانوني لرجال أعمال لبنانيين وعرب.

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عام 1992 انتخب نائبًا عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وأعيد انتخابه عن نفس المقعد في عام 1996، وفي انتخابات عامي 2000 و2005 انتخب نائبًا عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الغربي وراشيا، وفي عام 2009 أعيد انتخابه عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي - راشيا.

في 25 أيار 1995 عين وزيرًا للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة وذلك بحكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، وظل بالمنصب حتى 7 تشرين الثاني 1996.

قرر عدم الترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في 6 أيار 2018 وذلك لإفساح المجال أمام وجوه جديدة في المجلس النيابي.