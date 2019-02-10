من هو موليير الذي يحتفل به جوجل اليوم؟

احتفل محرك البحث الأول والأشهر "جوجل"، يوم الاحد، بالشاعر والممثل والكاتب الفرنسي "موليير"، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ووضع محرك "جوجل" صوراً كاريكاتورية ولوحات تجسد موليير، وكذلك بعض اللوحات التى تجسد بعضاً من أعماله الفنية المسرحية.

ويعد جون باتيست بوكلان، الملقب بـ"موليير" أحد أهم أساتذة الكوميديا فى تاريخ الفن المسرحى الأوروبى ومؤسس ما يسمى بالكوميديا الراقية.

قدم موليير حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتيزت أعماله المسرحية بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، كان له تأثير كبير فى تطوير المسرح فى أوروبا والعالم.

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من أشهر مسرحياته: "مدرسة الأزواج، ومدرسة الزوجات، ومثل طرطوف، و"طبيب رغم أنفه، والبخيل، وعدو البشر، والنساء المتعالمات، المريض بالوهم".

وتسببت مسرحيته طرطوف، التى تناول فيها النفاق الدينى، فى غضب الكنيسة عليه، لدرجة أن القسيس طالب بحرقه حيًا، لكن لويس الرابع عشر ملك فرنسا استطاع حمايته.

يذكر أن موليير ولد يوم 17 يناير 1622، وتوفي حينما كان يبلغ 51 عاما اثر اصابته بمرض السل في سن مبكرة.