كيف حصلت عراقية على دعوة لعشاء نوبل الملكي

بعد اكتشافها لطريقة فعّالة لتطعيم الخلايا المصابة بنقص المناعة المكتسبة أو ما يعرف بالإيدز، حظيت الطالبة العراقية أماني محمد على دعوة خاصة لحضور عشاء توزيع جوائز نوبل للعلوم في الأيام الأخيرة من عام 2018.

وصرّحت أماني أنه خلال قيامها بالبحث أخذت عينات من دماء وخلايا القردة المصابة بالإيدز واستخدمت عدة طرق لتطعيم الخلايا وأثبتت إحدى هذه الطرق فاعليتها، وفقاً لـ"سكاي نيوز"، وقالت:" لازالت البحوث والتجارب قائمة على قدم وساق للتأكد من إمكانية تطبيق هذه الطريقة على الإنسان".

وحصلت أماني التي تبلغ من العمر 18 عاماً، التي لا تزال تكمل دراستها الثانوية على علامة الامتياز ودرجة 98.5% على بحثها المميز على انتباه وسائل الإعلام السويدية خاصة بعد توجيه ملك السويد دعوة خاصة لها لحضور مأدبة عشاء على شرف جوائز نوبل العالمية للعلوم نهاية العام الماضي.