ضياء الميرغني يتعاقد على "البرنسيسة بيسة"

ومسلسل "البرنسيسة بيسة" يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 افلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".