كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء الميرغني يتعاقد على "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقد الفنان ضياء الميرغني، على الاشتراك في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، ومن المقرر أن تخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل.
ومسلسل "البرنسيسة بيسة" يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 افلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".