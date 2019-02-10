متابعة لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 10/2/2019 وإرتفاع جماعي للمؤشرات في بداية الجلسة اليوم

تعتبر البورصة المصرية بورصة، الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في مصر، وتعمل البورصة علي قيد وتداول الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات وصناديق الإستثمار المغلقة، وقد شهدت البورصة المصرية حالة، من الإرتفاع جماعية لمؤشراتها منذ الأسبوع الماضي، ونتحدث اليوم عن مؤشر البورصة في بداية الجلسة اليوم، وما وصل إليه من مستوي الإرتفاع.

إرتفعت مؤ شرات البورصة إرتفاع جماعي، في بداية الجلسة اليوم 10/2/2019، حيث إرتفع مؤشر “إجي إكس 30” بنسبة 0.21% ليصل إلي مستوي 14785 نقطة وإرتفع مؤشر “إجي إكس 50” بنسبة 0.58% ليصل إلي مستوي 2389 نقطة وإرتفع ايضا مؤشر “إجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليصل إلي مستوي 18723 نقطة.

وصعد ايضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.35% ليصل إلي مستوي 694 نقطة وإرتفع مؤشر “إيجي إكي 100” المتوسط بنسبة 0.35% ليطل إلي مستوي 1757 نقطة وهذا مع توقعات بإستمرار حالة الإرتفاع الجماعي حتي نهاية الجلسة.

توقعات خبراء تداول الأوراق المالية

يتوقع خبراء تداول الأوراق المالية بالبورصة، أن يستمر الإرتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة، حيث أن هذا الإرتفاع بدأ منذ الإسبوع الماضي، دون أي عمليات تصحيح، محققاً المستهدف الإرتدادي عند مستوي 14800 نقطة، إلا أنه مع الإقتراب منها يتباطئ لحركة القوة الشرائية، ومن المتوقع إستمرار حالة الإرتفاع الجماعي، لمؤشرات البورصة المصرية ووصولها إلي مستويات جيدة.

ونحاول من خلال موقعنا تقديم كل ماهو جديد، ومتابعة مستمرة لمؤشرات البورصة المصرية، لما لها من أهمية بالنسبة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ونقدم لكم حالة البورصة أول بأول.