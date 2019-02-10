رابط تسجيل الطلاب الجدد 1440 هـ نظام نور …الان اضافة طالب مستجد الصف الاول الابتدائي Eduwave...

رابط تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1440هـ Eduwave.com ، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الجدول الزمني لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم عبر نظام نور الإلكتروني، موضحة شروط إضافة طفل جديد على النظام، وسنتابع معكم تفاصيل وخطوات تسجيل طالب أو حساب جديد عبر بوابة نور.

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت البدء في تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر “نظام نور”، أو من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1441هـ.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

يبدأ موعد تسجيل الطلاب حسب الجدول الزمني الموضوع من قبل وزارة التعليم، يوم الأحد الموافق 6 يناير حتى السابع من شهر فبراير لتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ السعودية التي يجرى بها المفاضلة، وإليكم الجدول الزمني لمواعيد إضافة طفل جديد على نظام نور.

رابط تسجيل طالب جديد على نظام نور

ويمكن لكل أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أولادهم حسب الشروط، أن يقوموا بتسجيل الدخول على رابط نظام نور حال توافرت الشروط التالية:-

أن يكون الطفل المراد تسجيله يبلغ عمره ست سنوات أو أقل ب90 يوم في موعد بداية العام الدراسي القادم.

يسمح بتسجيل الطفل الذي يقل عمره عن ست سنوات ب180 يوم إذا حصل على شهادة رسمية من روضة معتمدة تفيد بإن الطفل لديه القدرة على أداء 8 مهارات.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور

تسجيل ولي الأمر حساب جديد من خلال الرابط التالي “رابط نور“

إدخال اسم سجل ولي المعهد

إدخال اسم المستخدم المقترح

وفي حال كان ولي الأمر قد سبق له التسجيل من قبل في نظام نور، يمكنه تسجيل الدخول بإسم المستتخدم وكلمة المرور من هنا.

وأستقبل نظام نور منذ ظهر اليوم الأحد السادس من شهر يناير طلبات تسجيل الطلاب الجدد من خلال أولياء الأمور للعام الدراسيي

وسيتم فتح باب التقديم لحركة النقل الداخلي والخارجي بنظام نور خلال أيام، وعلى جميع من يريد التقدم لحركتي النقل بتحديث بياناته.