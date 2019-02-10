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الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

سيكون عشاق يوفنتوس على موعد مع مباراة جديدة للسيدة العجوز، عندما يتفتح ملعب تريكولوري أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وساسولو في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 10 فبراير في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر.

الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

اليوفي يدخل مباراة اليوم وهو قادم من تعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق بارما في مباراة دراماتيكية بثلاثية لمثلهم، إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل ظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 22 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكن تعادلوا في ثلاث مباريات، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر.

الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

على الجانب الأخر يعيش ساسولو أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن في الكالتشيو، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 21 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، خلف تورينو صاحب المركز العاشر، بعد أن حققوا الفوز في 7 مباريات، وتلقوا ست هزائم، وتعادلوا في 8 مباريات.

الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

سيخوض أليجري مدرب اليوفي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، وفي الدفاع أليكس ساندرو - مارتن كاسيريس - دانييلي روجاني - ماتيا دي شيليو، وفي الوسط بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور، وفي الهجوم كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا.

الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

وتنقل مباراة يوفنتوس وساسولو عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث حي ومباشر بدون تقطيع.