نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من حساب ولي الأمر وفترات التسجيل وضوابطه EduWave

تم فتح باب القبول والتسجيل في نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من قبل وزارة التعليم السعودية EduWave، حيث أطلقت الوزارة الخطة الزمنية المتعلقة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ بمشيئة الله تعالى، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي المختص بالعملية التعليمية والشامل لكافة منسوبي العملية التعليمية، فهو يُقدم خدمات تعليمية لجميع الفئات المرتبطة بالتعليم العام بالمملكة سواء كان (مدير إدارة تعليمية، قائد مدرس، معلم/معلمة، طالب/طالبة، ولي أمر، إداريين).

وقد تم تفعيل رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 أو تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي من خلال دخول حساب نظام نور لولي الأمر وإكمال عملية تسجيل طالب جديد في أول ابتدائي وفق طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور 1440، ويتيح نظام نور المركزي إمكانية التسجيل في نظام نور للطلاب الجُدد عن طريق (قائد المدرسة، ولي الأمر)، وقد تضمن التعميم الصادر من الوزارة لـ (فترات التسجيل في نظام نور)، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط تسجيل نظام نور للطلاب.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441

انطلاقاً من مبدأ أهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب/الطالبات المُستجدين في نظام نور 1440، فقد اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية الخاصة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ، كما أصدرت تعميماً لكافة إدرارات التعليم بالمملكة لتنفيذ ما ورد بالتعميم والعمل به وبما ورد في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والمدارس الأهلية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، معاهد وبرامج التربية الخاصة)، وكذلك للمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية، ويتم نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 باتباع الرابط الرسمي المُرفق.

ويتم تطبيق كافة التنبيهات والضوابط الواردة بالتعميم الصادر عن الإدارة العامة للتقويم والقبول/وكالة الأداء التعليمي على جميع الطلاب والطالبات (السعوديين وغير السعوديين) بالمدارس السابق ذكرها، ويجب على كافة الإدارات التعليمية بالمملكة التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية قد تم إضافتها في موقع نظام نور الجديد، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور 1440 من خلال رابط خاص يتم تحديده وفق نوع المُستخدم وحدود الصلاحيات الممنوحة له، حيث يتم التسجيل في نظام نور من حساب نظام نور لولي الأمر عبر الرابط التالي (https:/noor.gov.sa)، حيث يتم من خلال الرابط السابق، تسجيل الطلاب السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً، وكذلك نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 للطلاب الغير سعوديين الحاملين لإقامة نظامية.

وتم البدء في استقبال طلبات تسجيل طالب جديد في نظام نور اعتباراً من يوم الأحد 6 يناير 2019م الموافق 30 ربيع الثاني 1440هـ للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة، وينتهي التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية لهذه الفئة من الطلاب وهذا النوع من المدارس بتاريخ 2 جمادي الأخرة 1440 الموافق 7 فبراير 2019م، كما بدأ تسجيل نظام نور للطلاب السعوديين والغير سعوديين بالمدارس الأهلية والأجنبية والأهلية المُطبقة للبرامج الدولية بتاريخ 30 ربيع الثاني 1440 أيضاً، ويستمر التسجيل في هذه المدارس حتى يتم تسديد الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل في نور وإغلاق التسجيل في تاريخ (22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019م)، ويمكنكم نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من خلال الرابط التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية الرسمي. رابط نظام نور المركزي.

تسجيل طالب في نظام نر 1440، فترات التسجيل في نظام نور EduWave

نظام نور برقم الهوية الوطنية

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440

ظهرت مشكلة تثبيت الغياب بكافة الإدارات التعليمية لجميع مدارس التعليم العام في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، وقد تم حل هذه المشكلة من قبل النظام، ويجب على قادة المدارس التأكد من إضافة وتفعيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1440، والقيام بإدخال الحصص اليومية من أيقونة الفصول الدراسية، والتأكد من إضافة الشُعب وإسنادها للمعلمين، والتأكد أيضاً من تسجيل الطلاب بالشُعب والقيام بتثبيت جداولهم، والتأكد من تعريف مدخل السلوك والمواظبة، بالإضافة إلى التأكد من إدخال الغياب من حساب المُعرف الذي تم إضافته بالخطوة السابقة، ويمكنكم التعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تسجيل الأبناء بالصف الأول من خلال نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة.

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية للعام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك لحين صدور تعميم وزارة التعليم المتعلق بتنظيم تسجيل الأبناء والبنات في مرحلة رياض الأطفال (مواعيد التسجيل، آلياته، ضوابطه)، وسيتم تسجيل الأبناء في نظام نور المركزي بشكل إلكتروني، ويتم استقبال طلبات أولياء الأمور حالياً الخاصة بـ تسجيل نظام نور أول ابتدائي وفق نوع المدرسة وجنسية الطلاب.

تحديث 10 فبراير 2019: تم بدء فترة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين عبر نظام نور المركزي في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم تسجيل نظام نور أول ابتدائي من خلال دخول موقع نظام نور برقم الهوية المركزي.