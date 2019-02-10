نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد لتسجيل الطلاب واستعلام النتائج noor.moe.gov.sa

يتيح نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية فقط Noor العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني noor.moe.gov.sa الرسمي، وقد تم تحديث نظام نور المركزي وتطويره والتهيئة لأجل العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ، وبعد الانتهاء من تحديث نظام نور الجديد، تم فتح النظام المركزي مرة أخري لمباشرة المهام الموكلة لكافة مستخدمي موقع نور برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، حيث يتم استخدام النظام من قبل العديد من الفئات المنسوبة للعملية التعليمية مثل (مدراء التعليم، مدراء المدارس، المعلمين، الإداريين، الطلاب، أولياء الأمور).

ويتم تكليفهم بمهام يجب عليهم مباشرتها عبر نظام نور 1440 برقم الهوية أو نظام نور لنتائج الطلاب الذي أتاح حالياً عدداً من المهام التي يمكنكم القيام بها، وقد أصدرت الوزارة تعميماً يتضمن للخطة الزمنية الخاصة بتنظيم تسجيل الطلاب/الطالبات في نظام نور المركزي، ويتم تسجيل الطلاب الجُدد عن طريق قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر وفقاً لـ طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور الجديد من حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط والرابط الأخر لدخول النظام باسم المستخدم وكلمة السر، بالإضافة إلي متابعتنا لأخر أخبار واستفسارات نظام نور.

نظام نور 1440 برقم الهوية

أَنهت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تحديث نظام نور المركزي للتهيئة للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، حيث يُعد نظام نور نظاماً معلوماتياً شاملاً للعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية التقنية المتاحة، فهو يتيح إمكانية توزيع الطلاب علي الفصول الجديدة، وإضافة أو حذف الفصول والقاعات الصيفية، وكذلك إضافة أو حذف الأقسام، وفي حال القيام بتوزيع الطلاب علي الفصول يرجى التأكد أولاً من مطابقة الفصول الموجودة علي النظام في موقع نور مع واقع المدرسة، ويتم ذلك عن طريق تعميم ميزانية الفصول الدراسية الذي تم إرساله من جانب الإدارة التي تتبعونها، كما يُمكنكم الرجوع إلي قائد المدرسة للإطلاع علي التعميم، ويتم دخول موقع نظام نور 1440 برقم الهوية الإلكتروني من خلال الرابط المباشر المرفق.

وقد تم الإعلان عن تحديث آلية تثبيت الغياب في نظام نور المركزي ليختلف عن النظام السابق، ويجب عليك التعرف بداية على خطوات تثبيت الغياب في النظام المركزي والتريث عند أداء هذه المهمة وفقاً للآلية الجديدة، حيث يتم التثبيت من خلال دخول موقع نور الإلكتروني، ثم المهارات/الاختبارات، ثم السلوك والمواظبة، ثم إدخال السلوك والمواظبة، ويتم إدخال الغياب بشكل يومي في نظام نور المركزي، ويتيح النظام المركزي إمكانية التعديل من حساب مُدخل الغياب يوم الخميس لباقي الأسبوع، ولتأكيد عدم وجود غياب لليوم قم بالضغط على أيقونة “انقر هنا” عبر موقع نظام نور 1440 برقم الهوية التعليمي.

تم إضافة أرشفة بيانات الطالب/الطالبة في مستخدم مدير الاختبارات بإدارة التعليم، كما تم إلغاء إضافة مُقرر من الأيقونة الخاصة بتعديل كشف درجات طالب/طالبة في نظام نور نظام المقررات، وفي حال الرغبة في إضافة مقرر يجب رفع بلاغ للاختبارات مع خطاب مرفق، ويتم تصعيده لدعم وزارة التعليم، أما فيما يتعلق بأيقونة “إظهار نتيجة المنتصف” المرفقة بموقع نظام نور المقررات، فهي يقصد بها عرض درجات أعمال السنة في حساب الطالب/الطالبة في نظام نور لنتائج الطلاب، ويجب العلم بأنه يتم إظهار الأيقونة بعد أن يتم إدخال درجات الطلاب، ولم يشترط النظام اكتمال كافة الخانات، ونوفر لحضراتكم رابط نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور للنتائج للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) من خلال الروابط التالية:

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. دخول نظام نور باسم المستخدم.

تحديث نظام نور بالهوية، نظام نور الجديد

نظام نور النقل المدرسي

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية، نظام نور الإلكتروني

قامت شركة تطوير النقل التعليمي بالمملكة بدعوة أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات، الدخول إلى موقع نور التعليمي أو نظام نور المركزي قسم “النقل المدرسي”، وذلك لتسجيل أبنائهم بالخدمة المخصصة في مدارس التعليم العام برسوم تسجيل 200 ريال خلال السنة الواحدة، وعن آلية التسجيل في الخدمة عبر نظام نور لولي الأمر فإن مسؤولية التقديم تقع على ولي أمر الطالب من خلال إدخال بيانات الطالب/الطالبة في قسم النقل المدرسي بالنظام، وتقع مسؤولية التنفيذ على مشرف أو مشرفة النقل المدرسة من خلال دراسة الطلب وتحديد القبول من عدمه وفقاً للشروط والمعايير، ومن ثم إصدار وتسليم بطاقة صعود الحافلة للطالب/الطالبة، ويتم التسجيل عبر نظام نور 1440 برقم الهوية المركزي.

وتم توجيه الدعوة من جانب شركة تطوير النقل التعليمي لأولياء الأمور بالمملكة الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل، حيث يتم الدخول مباشرةً إلى قسم النقل المدرسي وتسجيل الأبناء من خلاله بالخدمة التي يتم تخصيصها لمدارس التعليم العام، ويتم التسجيل مقابل (200 ريال سعودي) كرسوم للخدمة، كما يتم التسجيل من خلال نظام نور لولي الأمر المركزي، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نظام نور 1440 برقم الهوية فقط.

وقد تم إصدار تنبيهاً لأولياء الأمور بعد أن تم الانتهاء من فترة الرصد الأولى للطلاب في جميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، حيث يجب التأكد من جانب أولياء الأمور بأن أبنائهم قاموا باستلام للتقارير من أجل متابعة مستوى الأبناء التحصيلي، وفي حال عد استلام التقارير يرجى التواصل مع المدرسة التابع لها الطالب، أو الدخول إلى نظام نور الجديد المركزي من حساب المستخدم، وفيما يتعلق بتثبيت الغياب في المناطق التي صدر قراراً بتعليق الدراسة فيها للطلاب والطالبات، فيتم الاكتفاء فقط بتأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم عبر نظام نور 1440 المركزي.

نظام نور برقم الهوية الوطنية

يُقدم نظام نور المركزي خدماته الإلكتروني لكافة منسوبي وزارة التعليم العام السعودية، ووفق خطة الوزارة الزمنية المعروفة بخطة التقويم الدراسي السعودي للعام الدراسي الجاري، فمن المقرر أن يكون الأسبوع القادم هو الأسبوع الدراسي الأخير (الخامس عشر)، حيث تبدأ بعد نهاية هذا الأسبوع فترة الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1440هـ، وتتم إضافة رسالة عامة على إشعارات نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، ويجب العلم بأنه يتم إضافة الرسالة العامة قبل أن يتم اعتماد نتيجة الطلاب/الطالبات، ويمكنكم التعرف على خطوات إضافة رسالة عامة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور بالهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور. الإعدادات. إعدادات أخرى. الملاحظات. اختيار الفصل الدراسي، ثم كتابة الرسالة العامة المراد كتابتها في خانة الملاحظة. الضغط على أيقونة حفظ عبر نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، نظام نور لنتائج الطلاب، نظام نور المركزي، نظام نور الجديد

تحديث: تم الإيضاح من جانب وزارة التعليم بشأن مقرر الفلسفة الذي من المقرر أن يتم تدريسه للطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية، فهو يُقصد به مهارات التفكير التي تقوم على المنهج الفلسفي الذي يقوي القدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، وليس لمقرر الفلسفة أي علاقة بما يمس الثوابت الدينية، ويتم تفعيل خاصية إرسال بيانات دخول المستفيد إلى نظام نور برقم الهوية في رسالة نصية على الهاتف الجوال من خلال القيام بعدد من الخطوات في موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية، وتتمثل خطوات تفعيل الخدمة في التالي:

دخول نظام نور بدون رقم سري.

اختيار خدمات إضافية.

اختيار الرسائل.

رسالة قصيرة.

اسم النموذج بيانات دخول نظام نور الجديد 1440.

اختيار ولي الأمر أو الطالب.

النقر على أيقونة حفظ ثم عودة ثم إرسال عبر موقع نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد للنتائج، ويمكنكم التعرف على الطريقة من خلال الصورة التالية:

نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

تم الإعلان من قبل عدداً من المدارس عن نتائج منتصف العام الدراسي للطلاب والطالبات، وتتيح وزارة التعليم في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن درجات الطلاب الابتدائية والمتوسطة من خلال نظام نور المركزي من اليوزر الخاص بكل مستخدم على حده، وسيتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر في نهاية الأسبوع الجاري، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج شهادات الطلاب للمراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) في نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد من خلال الصور التالية:

نظام نور نتائج الابتدائية برقم الهوية الوطنية

نتائج الطلاب المتوسطة في نظام نور برقم السجل المدني

نتائج الطلاب في نظام نور بدون رقم سري

نظام نور 1439 المقررات والفصلي

تحديث: تم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية أو رابط نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر من جانب وزارة التعليم السعودية، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً فعليه اتباع رابط نظام نور بالهوية الرسمي المرفق بالمقال لدخول صفحة “إشعار درجات الفصل noor results” عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وبالرجوع للمقال يمكنكم التعرف على خطوات استخراج درجات الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام في نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد عبر نجوم مصرية.

تحديث 30 ديسمبر 2018: تتم مراجعة أوراق الإجابات للطلاب/الطالبات بعد إعلان نتائج الاختبارات لمن يرغب في المراجعة وفقاً لعدد من الخطوات التي يُمكن إجمالها في التالي:

يتقدم الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر بطلب مراجعة أوراق الإجابات إلى قائد المدرسة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من إعلان نتائج الطلاب وفق نموذج تم إعداده لهذا الغرض “ملحق رقم/4، ويتم تسليم نتيجة مراجعة الأوراق لولي أمر الطالب بنفس النموذج بمدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديم طلب المراجعة. وفي حال عدم اقتناع الطالب بالنتيجة الحاصل عليها، فإنه يتقدم بطلب المراجعة من قبل المدرسة التابع لها الطالب مرفقاً به نموذج المراجعة خلال يومين من تسلمه. تتم مراجعة الأوراق خلال الدوام الرسمي ولا يترتب على ذلك فرض مقابل مالي. يتم تعديل نتيجة الطالب بعد أن تتم المراجعة في موقع نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد وكافة السجلات الأخرى، ويتم طباعة وثيقة جديدة. إذا ظهر وجود تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بالاختبارات، يقوم مكتب التعليم برفع تقريراً لمدير التعليم يتضمن نتيجة المراجعة، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية. يُمكن للجهة التعليمية المختصة القيام بمراجعة أوراق الإجابة لمادة أو أكثر في حال تبين لهم ما يثير الشك أو شكوى عامة بشواهد منطقية مُثبته، ويتم ذلك من خلال لجنة يكون تكليفها من خلال مدير التعليم، ويتم دخول نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد باتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث بيانات وإدخال رغبات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور 1440

قامت وزارة التعليم متمثلةً في الإدارة العامة لشؤون المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن موعد فتح نظام نور للمعلمين لتحديث بيانات وإدخال الرغبات لشاغلي الوظائف التعليمية، وسيتم فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقيق اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، وقد أعلن مركز قياس الوطني اليوم الخميس الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ عن إطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440، حيث يتم الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس من خلال رابط مباشر عبر موقع قياس برقم الهوية الوطنية فقط، ويتم تحديث البيانات من خلال حساب المعلم على نظام نور قسم خدمات شؤون المعلمين، ويتم دخول الموقع من خلال اتباع رابط نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد الرسمي.

تحديث 6 يناير 2019: أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية (فترات تسجيل الطلاب) لتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور برقم الهوية، ووفقاً للخطة الزمنية المتعلقة بتسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية الوطنية، فسوف يتم البدء في فتح النظام للتسجيل اعتباراً من اليوم الأحد 6 يناير 2019م بمشيئة الله تعالى، كما تم اعتماد الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ومتابعة أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي لهذا العام.

وقد أصدرت الوزارة تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بجميع مناطق ومحافظات المملكة، ووفقاً للجدول الزمني فقد تم البدء في (فتح نظام نور لتحديث بيانات المدارس من جانب قائدي المدارس، فتح النظام لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 ربيع الثاني 1440هـ، ويجب العلم بأن فتح النظام ليس فقط لطالبي النقل الخارجي، وإنما يكون فتح نظام لتحديث بيانات كافة شاغلي الوظائف التعليمية، ويتم تحديث بيانات نظام نور للمعلمين والمعلمات من خلال الحساب الشخصي في نظام نور 1440 برقم الهوية المرفق.

نظام نور المركزي برقم الهوية

يتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 من خلال نظام نور تسجيل أول ابتدائي للعام الدراسي القادم 1441، ويتم التسجيل إما عن طريق مُستخدم قائد المدرسة في نظام نور أو حساب نظام نور لولي الأمر المركزي، وقد تم حل المشكلة الخاصة بتثبيت الغياب في نظام نور بكافة الإدارات التعليمية لجميع مدارس التعليم العام بالمملكة، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة لشهر رجب 1440هـ لحين صدور تعميم الوزارة الخاص بتسجيل الأبناء والبنات في الروضات الحكومية، كما يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري عن طريق دخول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق noor results باتباع رابط نظام نور 1440 برقم الهوية الرسمي.

تحديث 10 فبراير 2019: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال دخول موقع نظام نور 1440 برقم الهوية المركزي.