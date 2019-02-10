بالفيديو..التعليم توضح طريقة حصول طلبة الصف الأول الثانوي على أجهزة التابلت والضوابط الخاصة باستلامه...

في إطار خطة وزارة التعليم لإحداث التطوير المستمر داخل المنظومة التعليمية للرفع من شأنها ومنافستها للدول الأخري واستخدام أحدث الوسائل التعليمية حتي تتحقق المنظومة علي أكمل وجه كانت قد أعلنت الوزارة مع بداية العام الدراسي عن توزيع مجموعة من أجهزة التابلت علي الطلاب، والتي يكون إجراء الامتحان التحريري النهائي من خلالها، ومع بداية النصف الثاني من العام الدراسي أعلن وزير التعليم الدكتور / طارق شوقي عن أن توزيع الأجهزة سوف يتم هذا الترم ولقد أكد الوزير علي وجود مجموعة من الضوابط لكي يتسلم الطالب جهاز التابلت الخاص به، وسوف يحصل علي جهاز التابلت هذا العام طلاب الصف الأول الثانوي فقط وباقي الدفعات سوف يتم تسلمها للجهاز بعد ذلك، مع إجراء الامتحانات النهائية بصورة إلكترونية من خلال جهاز التابلت.

والهدف من تسليم الطالب لجهاز التابلت حتى يصل الطالب للمحتوى العلمي الموجود على بنك المعرفة، ولقد تسلمت وزارة التعليم عدد ( 708 ألف جهاز تابلت ) بجانب المعلمين ومديري المديريات ومقسمة علي عدد مدارس ( 2530) مدرسة علي عدد (11 ألف فصل ) مع احتواء كل فصل علي شاشة سمارت مخصصة لعرض المحتوي التعليمي .

ضوابط استلام جهاز التابلت

أن التابلت يعد عهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ثم يصبح هدية مجانية للطالب لا ترد إلا في حالة تحويله لنظام تعليمي أخر غير نظام الثانوية العامة.

عند تسلم المعلم والإداري لأجهزة التابلت تعتبر عهدة شخصيه عنده طوال فترة العمل المرحلة الثانوية أو الإدارة أو المديرية ولا يرد ألا في حالة تغيير طبيعة العمل بالنسبة له.

لا يحصل معلمو المدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية علي آي أجهزة تابلت.

أن الفئات التي يحق لها استلام التابلت من الطلاب هم : طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والعاملون بالمديريات التعليمية وهم ( مدير ووكيل مديرية – مدير عام التعليم العام – موجه عموم المواد الدراسية الأساسية – مدير مركز التطوير التكنولوجي – العاملين بالإدارات التعليمية مدير عام الإدارة ووكيلها – مدير إدارة التعليم الثانوي – الموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية ).

الإداريين بالمدارس الثانوية الحكومية وهم (مدير ووكيل المدرسة – أخصاءي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة – المسئول عن غرفة المعلومات والشبكات الداخلية – معلمي المواد الدراسية الأساسية.

يتم توزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد لأجهزة التابلت على جميع المستخدمين بالمديريات والإدارات التعليمية بالمدارس.

تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بتشكلها للجنة خاصة مهمتها الإشراف علي تطبيق المنظومة الجديدة باستخدام أجهزة التابلت.

يكون دور اللجنة المشكلة التأكد من توزيع جهاز التابلت علي الفئات المستحقة له من الطلاب والإداريين وتتشكل برئاسة كلآ من (عضو من التوجيه المالي والإداري – عضوية ممثلو إدارات الشئون القانونية والتعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء).

في حالة رد الجهاز قبل انتهاء فترة 3 سنوات هي فترة استلامه من كلآ من الطالب أو المعلم أو الإداري يقدم مع الجهاز شهادة من الوكيل المعتمد تبين حالة الجهاز من حيث الصلاحية والتي تثبت إمكانية استخدامه خلال باقي فترة الضمان المحددة له.

في حالة تلف الجهاز أو فقده من جانب الإداري أو المعلم هو بذلك يخرج من فترة الضمان المحددة، ويلزم كلآ منهم بتسديد المبلغ المحدد وهو (4500 ) ويقدم للإدارة التعليمية التابع لها، مع تسليمه لجهاز تابلت جديد بديل.

يقوم ولي الآمر والطالب بالتوقيع علي نموذج الإقرار الخاص بتسلم الجهاز مع المحافظة علي أصل نموذج التوقيع في سجلات المدرسة كعهدة.

يكون دور وحدة المعلومات بالمدرسة بإعداد الكشوف الخاصة بكل بيانات الطالب والمعلم والإداري المستلم لجهاز التابلت.

يسجل بالكشف الرقم القومي للطالب والكود المسلسل للجهاز مع اعتماد الكشف من مدير المدرسة ويتم إدخال البيانات علي الموقع الخاص بالمدرسة بالتعاون مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية.

طريقة حصول الطلبة على أجهزة التابلت

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق فيديو يوضح طريقة الحصول على التابلت، والخطوات التي يجب اتباعها، ويمكنكم مشاهدة الفيديو الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية لوزير التعليم دكتور طارق شوقي.