طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية من حساب ولي الأمر 1440

يبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط EduWave لتسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية للعام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر المركزي، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة للعام القادم لحين صدور تعميم وزارة التعليم خلال الأيام المُقبلة.

حيث يتم التسجيل في نظام نور عن طريق نظام نور لولي الأمر أو عن طريق قائد المدرسة وفق طريقة التسجيل في نظام نور المركزي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر مواعيد تسجيل طالب جديد في نظام نور بالهوية الجديد، ورابط التسجيل في نظام نور المركزي المباشر برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني ورمز التحقق أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى خطوات تسجيل طالب في نظام نور لولي الأمر 1440.

طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر 1440

اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية الخاصة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في نظام نور الجديد بالصف الأول الابتدائي بمدارس المملكة للعام الدراسي المقبل 1441 بمشيئة الله تعالى، وقد أصدرت تعميماً لجميع إدارات التعليم العام بالمملكة موضحةً به أهمية التسجيل المُبكر للطلاب والتهيئة للعام الدراسي الجديد، والجدول الزمني لتسجيل الطلاب في نظام نور 1440، ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور عن طريق (ولي الأمر أو قائد المدرسة)، ويتم تطبيق الضوابط الواردة بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية على كافة الطلاب والطالبات (السعوديين، غير السعوديين) بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأجنبية والأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور 1440 من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور لولي الأمر باتباع الرابط الرسمي المرفق. الضغط على أيقونة “تسجيل الأبناء”. الضغط على أيقونة “تسجيل طالب جديد”. قم بإدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب/الطالبة. اختر صلة القرابة. أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للأب. اختيار جنسية الطالب. إدخال تاريخ ميلاد الطالب/الطالبة. الضغط على أيقونة “تسجيل”. استكمال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم التي أمامها نجمة حمراء. يجب العلم بأنه من الهام جداً إضافة رقم الهاتف الجوال لولي الأمر وبريده الإلكتروني.

وبعد إكمال خطوات إدخال بيانات المستخدم طبقاً لـ طريقة التسجيل في نظام نور 1440 من حساب ولي الأمر الموضحة من خلال النقاط السابقة، تأتي خطوة إدخال بيانات المدرسة إكمالاً لعملية التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ وفقاً للتالي.

يتم اختيار نوع المدرسة (بنين، بنات). اختيار إدارة التعليم ثم مكتب التعليم. اختيار المدرسة التي ترغب التسجيل بها. في حال ظهر علامة (∅) بجانب المدرسة فإنها تعني أنه لا يمكن التسجيل بها لأنها مزدحمة. يتيح نظام نور إمكانية التسجيل بالمدرسة المزدحمة على مقاعد الانتظار بعد اختيار مدرسة بديلة تكون قريبة من منزل الطالب في الجدول المرفق عبر نظام نور. قم بالضغط على التعهد في المربع الصغير الموجود أمامك. الضغط على أيقونة “تسجيل”، وبذلك تكون اكتملت عملية التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين من حساب ولي الأمر وفق طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر المرفقة

رابط دخول نظام نور برقم الهوية لتسجيل الطلاب المستجدين

تسجيل طالب في نظام نور

سوف يتم البدء في فتح نظام نور لولي الأمر المركزي اليوم الأحد بتاريخ 6 يناير 2019م الموافق لتاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ من أجل تسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ بمشيئة الله تعالى، وفقاً للفئات المُحددة رسمياً الواردة بالتعميم الصادر من وزارة التعليم السعودية، كما سيتم فتح نظام نور للمعلمين أيضاً اليوم من أجل تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ولتحديث بيانات المدارس عن طريق قادة المدارس بالمملكة، ويُمكن لأولياء الأمور التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية من الحساب الخاص بهم في النظام، ويتم دخول نظام نور بالهوية من خلال الروابط التالية:

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط الرسمي. دخول موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم الرسمي.

تسجيل طالب جديد في نظام نور

تحديث 24 يناير 2019: طبقاً لما ورد بالتعميم الصادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فيجب على كافة إدارات التعليم التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية تم إضافتها في نظام نور بالسجل المدني، كما أوضحت الوزارة أن روابط التسجيل في نظام نور تأتي حسب نوع المستخدم وصلاحياته المخولة إليه من قبل النظام، حيث يتم تسجيل نظام نور أول ابتدائي من حساب ولي الأمر عن طريق رابط التسجيل الآتي (https:/noor.gov.sa).

حيث يتم من خلال اتباع رابط التسجيل الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، إجراء عملية تسجيل طلاب الصف الأول السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي أو من خلال مُستخدم قائد المدرسة وفق طريقة التسجيل في نظام نور 1440 المُوضحة فيما سبق.

تسجيل نظام نور 1440

تم فتح نظام نور المركزي لأولياء الأمور يوم السبت 9 فبراير 2019 الموافق لتاريخ 4 جمادي الأخرة 1440 لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل الطلاب الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة، ويستمر تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المُحدد وإغلاق التسجيل المُحدد بتاريخ 22 محرم 1440هـ، ويشتمل التسجيل على من أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر، ويتم تسجيل طالب في نظام نور وفق طريقة التسجيل في نظام نور 1440.