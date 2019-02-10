نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 السويس الترم الأول .. متاح روابط نتيجة الصف السادس الابتدائي لجميع...

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 السويس الترم الأول تفصلنا أيام معدودة على ظهورها، ويترقبها العديد من أولياء الأمور للإطمئنان على أبنائهم من تلاميذ المرحلة الإبتدائية بالصفوف الدراسية المختلفة وخاصة الصف السادس الإبتدائي يطلقون عليها نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 حتى بعد أن لغت وزارة التربية والتعليم شهادة ستة إبتدائي ألا أن الكثيرون مازال يرونها نتيجة الشهادة الإبتدائية، وقد وفرت محافظة السويس بوابة إلكترونية عليها خدمات متعددة للمواطنين من ضمنها الخدمات التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالسويس لإعلان نتائج المرحلة الإبتدائية الفصل الدراسي الأول سنوات النقل والشهادة الإبتدائية في محافظة السويس وخاصة أن نصف السنوات الدراسية في المرحلة الابتدائية وهما طلاب الصف الثاني والثالث والرابع الإبتدائي أدوا امتحانات الفصل الأول والنصف الأخري لم يبقى سوا أيام قليلة على انتهاء الاختبارات، حيث تم الانتهاء من تصحيح الأوراق وجارى عمليات المراجعة ورصد الدرجات لاعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 السويس الترم الأول وإعلانها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 السويس الترم الأول:

يستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول على بوابة مديرية السويس التعليمية الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة فى الخدمات التعليمية وبعدها إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم الضغط على العام الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته، واختيار الترم الأول وبعدها عرض النتيجة لتظهر نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 السويس الترم الأول للطالب.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019

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وتفقدت سلمى الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس سير العملية التعليمية في مختلف المدارس ولم تأتي شكوى واحدة حول صعوبة الامتحانات أو وجود حالات غش، مؤكدة أن جميع الامتحانات هدفها الأول والأخير تقييم الطالب، معربة أن عمليات التصحيح تتم بدقة وانتهى نسبة كبيرة منها، متمنية لكل الطلاب النجاح والتفوق.

بين مصدر مطلع أن لجان الرصد بالمدارس أوشكت علي الانتهاء من جمع ورصد الدرجات لجميع الطلاب علي أن يتم ارسالها للاعتماد من مديرية التربية والتعليم بكل محافظة خلال الأيام المقبلة.