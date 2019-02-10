“استعلم” عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم بالاسم ورقم الجلوس .. كل...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم بالاسم ورقم الجلوس نتابع معكم في هذا المقال موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة الفيوم حيث من المتوقع أن تظهر في الأسبوع الأول من فبراير بعد أن يعتمدها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الفيوم فهي موقع إلكتروني مزود بالعديد من الخدمات التى يحتاجها أهالي المحافظة من مرافق وتعليم وخدمات إداردية، وسوف نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم من أجل الاستعلام عنها باستمرار والحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم
من المحدد أن يبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم يوم 15 يناير الجاري بمادة اللغة العربية، على أن تنتهى الامتحانات يوم 22 يناير الحالي بمادة العلوم وأثناء سير العملية الامتحانية يواصل المعلمين والمعلمات عمليات التصحيح والمراجعة في الكنترولات بمختلف الإدارات التعليمية من أجل سرعة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم لجميع الطلاب وحتى لايتم تأخير النتيجة عن المواعيد المتوقعة لها، ولكى يتناسب الوقت المتبقى للاستمتاع بالإجازة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفق أجندة السنة الدراسية، مع استمرار الامتحانات في أيام السبت وبعض العطلات الرسمية حيث يقضى الطلاب الامتحانات على مدار 6 أيام من 15 حتى 22 يناير كما ذكرنا.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم الفصل الدراسي الأول
نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم الفصل الدراسي الأول، فيمكنكم الاستعلام عن النتيجة من هنا
والجدير بالذكر أن أكد محمد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم على حرصهم التام على سير الامتحانات بأمان بما يضمن مصلحة الطلاب حتى الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق في الامتحانات والنجاح والتفوق في النتيجة.
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تحديث 30 يناير…
أوضحت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تنتهى عملية تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول خلال الـ 3 أيام المقبلة بعدها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي
وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية قد ظهرت بمحافظة القاهرة عبر الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك الجيزة، خلال اليومين الماضيين.
فى حالة عدم التواصل مع الموقع الرسمى الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التابع لها الطالب يمكنكم ارسال رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب فى تعليق وسنوافيكم بالرد.