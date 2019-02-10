بورصة الدواجن وأسعار الدواجن العمومية اليوم الأحد 10 فبراير 2019 بورصه الفراخ | تابع الساسو والدجاج...

من وقت للثاني نرصد ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة حول بورصة الدواجن اليوم الأحد 10 فبراير 2019، وذلك في أسواق مصر المتنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار عاجلة، ونتابع معكم السعر من داخل الحقل الإقتصادي، ونتابع سعر الدجاج المصري الأبيض والساسو، ومتابعة متنوعة لسعر كرتونة البيض، وفقًا للعديد من البورصات المتنوعة ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات2

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بورصة الدواجن اليوم الأحد 10 فبراير 2019

نتابع سعر الأبيض والساسو والكتكوت الأبيض أهالي، والساسو

النوع السعر بالكيلو الدواجن البيضاء 28 الساسو 36 الكتكوت الأبيض “أهالي” من 6 إلى 8.75 الكتكوت الساسو من 5.6 إلى 5.8

أسعار كرتونه بيض الدواجن اليوم الأحد 10-02-2019

بورصة الصالحية: 36.75 للبيض الأحمر، 36 جنيه بيض أبيض

بورصة أكتوبر: 36.5 للبيض الأحمر، 30.0 للبيض الأبيض

بورصة الصحراوي وبسيون 36 جنيه للبيض الأحمر، 35 جنيه للبيض الأبيض

بورصة كفور الرمل قويسنا 36.5 بيض أحمر، وسعر 35.5 للبيض الأبيض

حيث نتابع معكم باستمرا كافة الأخبار المحلية والتي يهتم بها المواطن في مصر، حيث نتابع اليوم سعر الدجاج الأبيض والدجاج الساسو وكرتونة البيض، في بورصة الدواجن وتغيرات الأسعار كافة في مختلف المناطق ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز.