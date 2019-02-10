اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الأحد 10 شباط 2019 سعر الدولار في اليمن في...

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة التطورات التي تطرأ على الساحة الإقتصادية، ونتابع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الأحد 10 فبراير 2019، وذلك في جميع التعاملات، ونرصد السعر في السوق الموازي والبنك المركزي، ونستمر بنقل تحركات السعر من حين لآخر، من أجل رصد الحركة العامة للسعر بشكل مستمر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن من أجل معرفة المزيد2

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة اليمنية اليوم، ونرصد لكم من وقت للثاني، سعر الدولار اليوم في اليمن، وسعر اليورو والإسترليني وغيره، ونستمر برصد التقارير العاجلة من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع المزيد من التقارير.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم الأحد 10/02/2019 في البنك المركزي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 14.20 ريال يمني ريال سعودي 66.62 ريال يمني درهم اماراتي 68.04 ريال يمني جنيه سوداني 5.24 ريال يمني دينار جزائري 2.10 ريال يمني دينار بحريني 662.65 ريال يمني دينار كويتي 822.90 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الأحد 10/02/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم الأحد 10-02-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 249.92 ريال يمني يورو 283.10 ريال يمني جنيه استرليني 323.50 ريال يمني ين ياباني 2.27 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الأحد 10/02/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 600 ريال .. صنعاء 605 ريال .. عدن 590 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 613 ريال يمني 100 دولار تساوي 60000 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 158.5 ريال يمني الدرهم الإماراتي 162 ريال يمني

تحديث: نتابع معكم من خلال عرب فور نيوز تحديث لحظي لأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال الكريمي اليمني، من خلال رصد للتعاملات اليومية المتداولة في البنوك والمصارف المحليةن علاوة على متابعة الأسعار في السوق السوداء الموازية، وننقل لكم تغيرات الأسعار حال حدوثها ونقوم بنقل الخبر من مصدره فتابعونا يصلكم كل ما هو جديد من خلال وضع المقال في المفضلة.