“اون لاين”تردد قناة اليرموك Yarmouk| الحلقة 135..والقنوات الناقلة للمسلسل على قمر نايل...

نعرض عليكم تردد القناة الناقلة للحلقة المعادة من المسلسل الملحمي التاريخي، قيامة ارطغرل، الحلقة 135، والتي تعرضها مترجمة في اليوم التالي لعرض الحلقات على قناة التركية الأولى، وهي قناة اليرموك، والتي يرتفع البحث عنها في اليوم التالي لعرض المسلسل بشكل حصري، كما نعرض عليكم برومو الحلقة الجديدة للمسلسل، والتي يتم عرضها الأسبوع المقبل، والتي تقوم القناة بعرضها مترجمة في اليوم التالي.

وتعرض قناة التركية الأولى، والتي تبث من قمر ترك سات، الحلقة الحصرية للمسلسل مساء الأربعاء، ويتم عرضها غير مترجمة، مما يصعب عن العديد من متابعي المسلسل بالوطن العربي لفهم مضمون الحلقات، وبذلك يبحث المتابعين في اليوم التالي على القنوات التي تعرض الحلقة مترجمة أو مدبلجة، وتقوم قناة اليرموك بعرض الحلقة الجديدة من المسلسل مترجمة باليوم التالي في أوقات محددة.

تردد قناة اليرموك Yarmouk

هي القناة الناقلة لإعادة الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، والتي تعرض في اليوم التالي لعرضه على القناة التركية الأولى، وترتفع المتابعة لقناة اليرموك لعرضها حلقة الإعادة مترجمة في اليوم التالي.

القمر الصناعي القناة التردد الترميز الاستقطاب نايل سات اليرموك 11678 27500 عمودي

القنوات الناقلة لحلقات أرطغرل الجزء الخامس على نايل سات

القمر القناة التردد الترميز الاستقطاب نايل سات قناة قطر 10971 27500 عمودي نايل سات قناة دعوة 10727 27500 عمودي نايل سات قناة اليرموك 11678 27500 عمودي نايل سات قناة فور شباب 11316 27500 أفقي نايل سات قناة الشرق 11137 27500 عمودي نايل سات قناة وطن 11012 27500 أفقي

موعد عرض حلقات أرطغرل على اليرموك

تذاع في تمام الساعة 8:00 مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

تذاع الساعة 8:00 مساء مساء الخميس بتوقيت الأردن.

تذاع الساعة 9:00 مساء الخميس بتوقيت السعودية.

كما تقوم القناة بإعادة الحلقة المترجمة من جديد صباح الجمعة

الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة والأردن.

الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمسلسل على ترك سات

تقوم قناة التركية الأولى ببث الحلقة الحصرية للمسلسل، على ان تكون غير مترجمة ولا مدبلجة، ويكون ذلك على القمر الصناعي ترك سات:

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب التركية الأولى TRT 1 11954 30000 عمودي V

ولمزيد من المتابعة المستمرة لحلقات قيامة أرطغرل، تابعوا الصفحة الرسمية للمسلسل على فيس بوك، والتي تعرض جميع أخبار عرض المسلسل والبرومو الترويجي للحلقات الجديدة منه.

تابع صفحة المسلسل التاريخي على صفحة المسلسل على تويتر، للتعرف على البرومو الدعائي له والأخبار الجديدة حوله.

وفي الجزء الخامس العديد من المشاهد والمواقف الملحمية، والأحداث الغير متوقعة، وابرز تلك الأحداث هي موت البطل، أرطغرل نفسه، ولكن مع بروز شخصية ابنه تعاود المشاهد للسخونة من جديد.

تقوم ترددات القنوات المذكورة سابقا ، التركية الأولى، اليرموك، والقدس ببث الحلقات بجودة عالية، ويتم عرضه الأول على التركية الأولى غير مترجما ولا مدبلجا، على أن تتوالي بقية القنوات من نقلة في حلقات الإعادة بعد أن تتم ترجمته.

تم عرض الحلقة 134 من المسلسل الملحمي أرطغرل على التركية الأولى مساء الأربعاء 6 فبراير 2019، على أن يتابع محبي المسلسل التاريخي الإعادة على قناة اليرموك، أون لاين.