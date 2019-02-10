“التعليم” توضح خطوات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسليم أجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، واستلام الأجهزة يخضع لعدة خطوات وهي كالتالي:

التوجه لأقرب مكتب بريد برفقة ولي الأمر. إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. إحضار الطالب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي. تسديد رسوم قدرها مائة جنيه كضمان تأميني للتابلت. يتم استلام وصل بالمبلغ التأميني في حالة حدوث أي تلف أو عطل للجهاز. يقوم ولي الأمر بتوقيع إقرار باستلام التابلت.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعدادها لتسليم 708 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية والخاصة، في إطار تطبيق نظام الثانوية الجديد.

جديرًا بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتطبيق نظام جديد للمرحلة الثانوية، بداية من الصف الأول الثانوي، لإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله ب12 امتحان طول فترة مرحلة الثانوية العامة، لقياس مستوى الفهم لدى الطلاب، وإدخال التكنولوجية التعليمية في التعليم.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت بالمجان على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة.