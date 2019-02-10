الاحتفال بالمؤلف المسرحي “موليير” – المسرح المتالق لصاحب الكوميديا الراقية

نحتفل معكم اليوم عبر محرك البحث الشهير جوجل بشخصية ذات قيمة عظيمة ألا وهو “موليير” المؤلف الكوميدي المسرحي الشهير، حيث نتعرف معكم على مزيد من المعلومات حول مؤلفنا المسرحي المبدع صاحب العديد من الأعمال الفنية المسرحية كما نتوقف عند بعض المحطات الخالدة في حياته كي يتعرف عليه الجيل الجديد.

قطار رحلتنا يتوقف عند محطات حياته وأعماله، حيث التعرف على العديد من أعماله المسرحية الخالدة بالإضافة إلى معرفة المؤثرات الإيجابية التي صنعت منه مؤلفا مبدعا.

موليير

جان بانيست بوكلان وهو الملقب بموليير عاش بباريس (1622 -1673)، وهو المؤلف الكوميدي المسرحي والشاعر الفرنسي وهو من أهم أساتذة الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي ومؤسس الكوميديا الراقية، وتميز بالبراعة في تصوير الشخصيات وتكوين المواقف والقدرة على الإضحاك.

كان والده يعمل منجدا للملك لويس الثالث عشر وعلى غرار ذلك فقد امتهن موليير حرفة الأب، بعد ذلك أدخله الأب ليتعلم على يد رهبان الطائفة اليسوعية في كلية كليرمون وتلقى فيها مبادئ العلوم الأساسية والفلسفة واستطاع أن يتعلم اللغة اللاتينية فقرأ بها الأعمال المسرحية وبعدها قرر التفرغ للمسرح.

تعاون مع عائلة “بيجار” العريقة في فن التمثيل في تأسيس فرقة “المسرح المتألق” ولقب ب “موليير” وبسبب كثرة المنافسين ونقص الخبرة فضل هو وفرقته الانسحاب من الساحة وقام بقيادة فرقة جديدة من الممثلين المتجولين واستطاعت أن تنجح نجاحا باهرا اختلط على إثرها بمختلف الطبقات فاستطاع استقراء شخصيات البشر وتناولها في مسرحياته الساخرة.

جان موليير

قام موليير باقتباس معظم أعماله الأولى “المغفل” من المسرح الهزلي الإيطالي والذي كانت تتناول مواضيعه الحياة اليومية للناس ولكن بطريقة ساخرة وقدم العديد من العروض المسرحية النثرية والشعرية للبلاط الملكي للويس الرابع وكتب في كوميديا الباليه والكوميدا الرعوية والبطولية

قام موليير بتقديم العديد من الأعمال المسرحية، فقد كان ممثلا ومديرا لفرقته وساهم بوضع أصول الإخراج المسرحي عبر توجيهاته الدقيقة على خشبة المسرح، وقام بتوظيف ك أنواع ودرجات الفكاهة من المقالب السخيفة وحتى المعالجة النفسية الأكثر تعقيدا بالإضافة لمهاجمته الرذيلة المنتشرة آنذاك عبر كتاباته ومسرحياته.

من أهم أعماله الكوميدية:

البخيل

كونتيسة إيسكاربانياس

المتأنقات السخيفات

مدرسة الأزواج

مدرسة النساء

تارتوف

المريض رغما عنه

النسوة الحاذقات

كانت آخر مسرحياته “المريض الوهمي” مرض بعد عرضها بالسل الرئوي ونقل للبيت واتضح فقده النطق فبدأ ينزف من دمه بعد انفجار شريان في رئته بعد ذلك توفى واشترطت الكنيسة أن يدفن بالليل من غير طقوس ولا صلاة على الجثمان ودفن بعد موته بأربعة أيام في مدافن “سانت جوزيف” التي خصصت للمنتحرين، بعد ذلك نقل رفاته لمدافن بير لاشيس”