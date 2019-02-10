“التموين” تعلن عن موعد افتتاح معرض “أهلًا رمضان”

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعدادها لاستقبال موسم شهر رمضان المقبل، وذلك بالاتفاق مع الموردين على زيادة المنتجات الغذائية، بكميات وفيرة، من اللحوم، والخضروات، والفاكهة، والأسماك، وغيره، وتوفيرها بأسعار منخفضة للمستهلكين.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم توفير كافة السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية، بالمجمعات الاستهلاكية، وفروع جمعيتي، وبقالي التموين، ومن المقرر طرح كافة منتجات الأسماك بنسبة 100%، واللحوم والدواجن استعدادًا لموسم شهر رمضان، وبأسعار قليلة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أيمن حسام، أن الوزارة تستعد لتنظيم معرض “أهلًا رمضان”، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في منتصف شهر إبريل المقبل في قاعة المؤتمرات.

وأضاف أيمن حسام، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع العارضين للاتفاق على أماكن العرض، والتعرف على السلع المطلوب توفيرها إلى جانب السلع الأساسية، ونسب الخصومات، والمدة الزمنية، وذلك بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وكبار المنتجين.

ولفت أيمن حسان، أنه سوف يتم توفير العديد من السلع المختلفة، من اللحوم والأسماك المجمدة والطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان والخضروات، والمنظفات، والفواكه.

وأشار مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت في تنظيم 247 معرض بالعام الماضي على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل بدء موسم شهر رمضان الماضي.