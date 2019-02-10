“الحكومة” تكشف عن حقيقة تسريح الموظفين بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من الأنباء التي تفيد بنية الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية، قد نفى الجهاز المركزي هذه الأنباء بشكل قاطع، وأنه لا صحة لتسريح أي موظفين من الدولة.

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تسعى للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وعدم المساس بحقوق المواطنين العاملين في الدول، أو تسريحهم كما يتردد من أنباء، وأكد أن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب موظفي الدولة.

ونفى الجهاز المركزي ما يتردد من أنباء أيضًا تفيد اعتزام الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة لتوفير النفقات، بل أنه يجرى العمل حاليًا لتثبيت العمالة المؤقتة، وأن كل ما يثار من تلك الأنباء غير صحيحة مطلقًا وتستهدف غضب فئة كبيرة من العاملين في الدولة.