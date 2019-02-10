“موعد رمضان” 2019 | بداية شهر رمضان 1440 في العديد من الدول العربية

موعد رمضان 2019 حيث أن العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم يرغبون بمعرفة موعد بدء رمضان 2019 وذلك للعديد من الأهداف ويأتي على رأسها أن هناك العديد يبحثون عن بداية شهر رمضان 2019 حيث أنهم مرتبطون بتأدية عمرة رمضان 2019 ولذلك يهتم العديد بمعرفة التوقيت الرسمي لها، ونحن اليوم سنوفر سنجيب على سؤال متى رمضان 2019 أو توقيت رمضان 1440 في العديد من الدول العربية على وجه الخصوص.

موعد رمضان 2019

يبحث الكثير عن موعد رمضان 2019 أو بمعنى آخر إمساكية رمضان 2019 لمعرفة عدد ساعات الصوم ومعرفة اليوم الأول لشهر رمضان 2019، حيث من كان يرغب بالسفر قبل الموعد أو يرغب بالسفر في أول يوم رمضان، وفي بعض الأحيان تختلف مواعيد شهر رمضان في العديد من الدول العربية عن الأخرى، فنجد أن هلال شهر رمضان يُرى في المملكة العربية السعودية ولا يُرى في نفس اليوم في مصر، فبالتالي تصوم المملكة العربية السعودية يوم قبل أن تصوم مصر.

وكذلك الحال في العديد من الدول العربية الأخرى، ونحن اليوم سوف نرصد لكم موعد بداية شهر رمضان المبارك 1440 أعادة الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

موعد رمضان هجريًا وفلكيًا

موعد رمضان 2019

وحسب الجمعية الفلكية وإعلانها التي دائمًا ما تخيب بإذن الله تعالى أنهم سيكونون غير قادرين من معرفة هلال شهر رمضان، وبذلك سيكون الأحد 5 مايو 2019 هو المتمم لشهر شعبان 2019-1440 وعليه سيكون شهر رمضان في الدول العربية كالتالي:

موعد شهر رمضان الدولة المملكة العربية السعودية الاثنين 6 مايو 2019 الكويت الاثنين 6 مايو 2019 الإمارات العربية المتحدة الاثنين 6 مايو 2019 البحرين الاثنين 6 مايو 2019

وعليه سيكون شهر رمضان 1440 29 يومًا فقط، وينتهي في الثالث من شهر يونيو المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 1440 هو يوم 4 يونيو 2019.