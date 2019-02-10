مسلسل التاسع من فبراير الحلقة الاخيرة - كافة الحلقات

أربع صديقات يجمع بينهنّ الاحترام والحب المتبادل، ويخضن تجارب عاطفية مفعمة بالمشاعر والأحاسيس، لكنها لا تخلو أيضا من الصدمات والانكسارات، كل واحدة من الصديقات الأربع لها حكاية مختلفة عن الأخرى، ترويها على مسامعنا واحدة منهنّ.

مسلسل التاسع من فبراير الحلقة الاخيرة

هذا هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله أحداث المسلسل الخليجي “التاسع من فبراير” الذي يعرض حاليا على قناة “إم.بي.سي”، والمسلسل من إخراج الأردني سائد بشير الهواري وتأليف الكاتبة البحرينية سحاب.

ويشارك في بطولته مجموعة متنوعة من نجوم ونجمات الخليج العربي، على رأسهم الفنانة الكويتية هنادي الكندري، إضافة إلى الفنانين إبراهيم الحربي ومحمود بوشهري وشهد الياسين ومحمد الحداد والفنانة حلا، وعبدالله البلوشي ويوسف البلوشي وسلمى سالم وشيلاء سبت.