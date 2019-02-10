رابط نظام نور 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني ورقم الهوية لجميع المراحل التعليمية...

نظام نور لإعلان نتائج طلاب وطالبات المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، هو الموقع الإلكتروني التي قامت بإطلاقه المملكة العربية السعودية ليكون الموقع الرسمي لإعلان نتائج امتحانات جميع المراحل التعليمية سواء كانت نتائج نصف العام أو أخر العام أو النتائج الشهري للطلاب، ومن الجدير بالذكر أن جميع أولياء الأمور والطلاب أتاح لهم رابط نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل وعمل متابعة شاملة سواء للحضور أو معرفة نسب الغياب من قبل أولياء الأمور لأبنائهم، ومعرفة نتائج تحصيل عام دراسي كامل، ومن خلال الأسطر التالية سنوضح كيف الاستعلام عن نتائج نظام نور 1440 هـ عبر الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي.

ما هو نظام نور لإعلان النتائج ؟

قامت المملكة العربية السعودية بتدشين الموقع الإلكتروني “موقع نور” لإعلان نتائج اختبارات كافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة وأخيرا المرحلة الثانوية، وذلك من خلال التسجيل برقم السجل المدني أو بالرقم الخاص بالهوية، كما أن موقع نور يتميز بالخصوصية التامة والتي من خلالها يستطيع الطالب أو الطالبة الحصول على معلومات نتائجه في سرية تامة هذا بالإضافة إلى سهولة البحث عن المعلومات.

كيف يتم الاستعلام عن نتائج نور 1441 للطلبة والطالبات؟

بدأت بشكل تدريجي عدد من المدارس في مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية في إعلان نتائج الطلاب والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الولوج إلى رابط نظام النور، ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور 1441هـ.

للاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة والطلبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية لابد من اتباع مجموعة من الخطوات والتي من خلال الأسطر التالية سنوضحها لكم:

أولا: يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور الرسمي من خلال الضغط هنا

ثانيا: ومن ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بك ومن ثم رمز التحقق، وهو سوف يظهر لك أسفل خانة التسجيل ويجب إدخال الرقم الذي سيظهر لك والتأكد من صحة كتابته.

ثالثا: أكبس على أيقونة البحث عن النتائج وبعد ذلك يبدأ النظام بالبحث بشكل آلي عن الدرجات والتقديرات الخاص بك.

رابعا: إذا كانت بالفعل ظهرت النتائج سوف يتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة حيث تجد فيها النتائج مجدولة “داخل جدولة”.

ملحوظة : في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بك يمكنك طلب الاستعادة من أسفل المربع الأخضر الظاهر أمامك

رابط الدخول إلى نظام نور الجديد

رابط الدخول المباشر إلى موقع نور للنتائج

تنبيه هام: كي تكون من أوائل الطلبة الذين يتمكنون من الحصول على نتائج الاختبارات الخاصة بهم، عليك القيام بتطبيق جميع الخطوات السابقة والموضحة أعلاه مع ضرورة التأكد من كتابة كافة البيانات سليمة وخاصة الرقم السري ورمز التحقيق .

نتائج نظام نور 1441 برقم الهوية الوطنية والسجل المدني عبر موقع |noor.moe.gov.sa

نظام نور

ووسط شغف كبير من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة النتائج الخاصة بهم، فقد تم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر الرابط المباشر لنظام نور، وهو البرامج الإلكتروني المنوط به عرض كافة نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية Noor.

والجدير بالذكر، بأن موقع نظام نور الإلكتروني يتميز بالخصوصية والتي لا تمكن أي شخص من الاطلاع على النتائج سوى الطالب أو ولي الأمر فقط.

طريقة استخدام نظام نور

ومن خلال الخطوات التالية يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن مدى انضباط والتزام أبنائهم وبناتهم بالمدرسة وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني بالخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاص برابط موقع نظام نور بالضغط هنا.

وبعد ذلك، ستوضح أمامك عدد من الخانات على يمين الشاشة وفيها كلمة “تقارير” قم بالكبس عليها، وستظهر أمامك خانات أخرى في وسط الشاشة، قم باختيار التقارير التي تريد الاستعلام عنها ومن ثم اضغط عليها وستظهر لك على الفور التقارير.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد “الصف الأول الابتدائي

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد “الصف الأول الابتدائي

ويشار إلى أن وزارة التعليم السعودية دعت جميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم عبر نظام نور 1440 ضرورة الإسراع في إجراء علمية التسجيل من خلال الولوج عبر رابط نظام نور 1440، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتوافر كافة الشروط المنصوص عليها والموضحة من قبل التعليم.